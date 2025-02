PRE GAŽENJA VOZILOM ISPALJENI HICI! U Minhenu povređen veliki broj ljudi, među njima i deca! Ovo je automobil koji se ZAKUCAO u masu!

Gradonačelnik Minhena Diter Rajter (SPD) komentarisao je ovaj užasan incident.



U Minhenu, glavnom gradu Bavarske, jedan automobil "mini kuper" se zakucao u okupljenu grupu ljudi, potvrdila je nemačka policija za Bild. Navodi se da ima najmanje 15 povređenih, saznaje "Bild" iz zvaničnih izvora.

Hitna pomoć je na licu mesta, kao i jake policijske snage.

Verdi Demo in München. Auto rast in die Demo. pic.twitter.com/cLBHaDebfi

Navodi se da je oko 10:30 sati vozač ubrzao automobilom, a zatim naleteo na demonstrante u ulici Zajdel. Policija sada istražuje da li je namerno uleteo u masu ili je pobrkao gas i kočnicu.

Jedno je jasno, ima mnogo povređenih. Kako je saopštila policija, vozač je uhapšen, a prema informacijama "Bilda", prethodno su ispaljeni hici.

Gradonačelnik Minhena Diter Rajter (SPD) komentarisao je ovaj užasan incident.

Es gab einen Vorfall in München bei der Verdi-Kundgebung. Ein Auto fuhr in den Demozug. Es liegt ein Mensch auf der Straße und ein junger Mann wurde von der Polizei abgeführt. Menschen sitzend weinend und zitternd am Boden. Einzelheiten noch unklar. @BR24 pic.twitter.com/9N3YvxbJ2O