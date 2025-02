Kralj Čarls gubi živce zbog najbizarnijih stvari: Ovo su situacije u kojima kraljevsko osoblje trpi izlive besa monarha

Kralj Čarls sklon je tome da izgubi živce u sekundi ako njegovi veoma posebni zahtevi nisu ispunjeni, tvrde izvori u knjizi '' Yes Ma'am: The Secret Life of Royal Servants'', koja bi trebalo da izađe 18. februara, piše The Mirror.

Radi se o knjizi kraljevskog stručnjaka i novinara Toma Kvina, koja donosi svedočanstva kraljevskih sluga tokom godina.

Izvori su objasnili kako se i Čarls i Kamila lepo ponašaju prema osoblju, ali da je on sklon ispadima.

Čarls, koji je ranije i u javnosti pokazivao bes zbog neispravnih nalivpera, ima vrlo specifične zahteve u vezi s načinom obavljanja zadataka, otkriva knjiga. Kralj je znao da ima ispad ako mu nije bila poslužena prava šoljica za čaj, a takođe je imao jasna pravila o tome kako pasta treba da mu se nanese na četkicu za zube.

U galeriji pogledajte zajedničke fotografije kralja Čarlsa i kraljice Kamile:

"Čarls i Kamila se zaista lepo ponašaju prema svom osoblju, ali uvek imate osećaj da biste pre poleteli bez aviona nego da bi vas oni pozvali na čaj s njima'', rekao je jedan sluga.

''Čarls ima ispade prema svom osoblju - možda nije dobio pravu šoljicu za čaj, cipele nisu bile savršene uglačane ili mu pasta za zube nije istisnuta na četkicu tačno onako kako on voli. Izgubi živce u sekundi, ali se obično brzo pokaje zbog takvog ponašanja'', dodao je.

Autor: Dubravka Bošković