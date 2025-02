Ovo je heroj koji je sprečio veće KRVOPROLIĆE U AUSTRIJI! Kolima udario Sirijca koji je ubadao ljude nožem: I ja sam iz Sirije, nismo svi isti

Dvadesettrogodišnji Sirijac nasumično je juče izbo nožem pet prolaznika na jugu Austrije, izvestila je policija. Četrnaestogodišnjak je na mestu umro, a četiri osobe su ranjene u napadu. Policija je uhapsila osumnjičenog. Reč je o sirijskom državljaninu s legalnim boravkom u Austriji, a njega je zaustavio drugi Sirijac.

Napadača je zaustavio drugi Sirijac, 42-godišnji Alaedin Alhalabi, koji godinama u Austriji radi kao dostavljač hrane.

- Četrdesetdvogodišnji dostavljač hrane, takođe sirijski državljanin, svedočio je napadu. Bez razmišljanja je svojim vozilom krenuo prema napadaču - potvrdila je policija.

- Prvo se svađao s ljudima u sporednoj ulici, a onda je iznenada počeo nasumično da napada. U početku smo pokušali da ga zadržimo, ali kad smo ugledali nož, odmah smo se udaljili - prepričava za Krone jedan od svedoka napada, 29-godišnji Mahir. On i njegov prijatelj Martin (36) rade i žive u neposrednoj blizini mesta zločina i dobro poznaju dostavljača hrane koji je sprečio dalju tragediju.

- Video sam osobu kako leži na tlu, a muškarac je nožem napadao prolaznike. Nisam ni trenutka razmišljao, jednostavno sam krenuo autom prema njemu - opisao je Sirijac koji je zaustavio napadača.

"Nisam mogao samo da stojim i gledam"

- Krenuo je prema centru grada, a na ulici su bila deca - nisam to mogao da dopustim. I ja sam otac, i ja imam decu. Da sam bio samo malo brži, možda bi 14-godišnji dečak još bio živ... Hteo sam upravo da preuzmem narudžbinu kad sam ugledao krv i dvoje ranjenih na tlu - priseća se 42-godišnjak.

Pojurio je automobilom prema napadaču koji je mahao nožem.

- Udario sam ga i odbacio nekoliko metara dalje. Ostao je da leži na tlu - opisuje Alhalabi.

