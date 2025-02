ŽENA VISI NAGLAVAČKE, LJUDI U ŠOKU! Jezivi snimci bizarne nesreće na aerodromu: Avion na krovu (VIDEO)

Avion kompanije Delta Air Lines CRJ900 je u ponedeljak sleteo na aerodrom u Torontu iz Minesote, ali naopačke, sada su se pojavili novi snimci nesreće.

Internetom kruže snimci i slike aviona na pisti koji je potpuno naopako.

- U Torontu smo. Upravo smo sleteli, naš avion se srušio. Naopako je. Vatrogasna služba je na licu mesta. Čini se da je većina ljudi dobro, svi izlazimo - rekao je jedan putnik koji je snimio sebe pored aviona.

🚨#BREAKING: A Delta Airlines CRJ-900 jet operated by Endeavor Air has crashed and overturned with numerous passengers on board



📌#Toronto | #Canada



Currently, numerous emergency crews are on the scene at Toronto Pearson Airport after a Delta Air Lines flight from… pic.twitter.com/DkaQ5E7jLg