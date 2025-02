VAŽDUŠNA OPASNOST ŠIROM UKRAJINE! Eksplozije odjekivale cele noći, ima mrtvih i ranjenih! (FOTO+VIDEO)

Napadi su prijavljeni u regionima Odese, Kijeva, Poltave i Harkova.

U ukrajinskom regionu Zaporožje, ruske trupe su napale selo Huljajpolje na liniji fronta, ubivši 53-godišnjeg muškarca, objavio je na Telegramu načelnik Zaporoške regionalne vojne uprave Ivan Fedorov, a preneo Ukrinform.

Ruske snage su u protekla 24 sata izvele 588 napada na 12 naselja u Zaporoškoj oblasti.

Ruski napad se dogodio u četvrtak oko 18 časova, a u eksplozijama su uništene i oštećene pojedine kuće.

Kako je preneo Ukrinform, 20. februara popodne, ruska vojska je jurišnim dronom napala selo Bilenke u blizini Zaporožja, gde je jedna osoba ranjena.

Isto tako, 20. februara uveče, ruski dron je pogodio deo grada Sumija, gde je naneo materijalnu štetu, objavilo je na Fejsbuku Gradsko veće Sumija, prenosi Ukrinform.

- Apelujmo na meštane da se jave policiji pozivom na broj 102 kako bi se evidentirale činjenice o oštećenju zgrada ili ostalih objekata - saopštile su vlasti.

Kako je saopšteno, od četvrtka u 21:00 sat na snazi je bila vazdušna opasnost u oblasti Sumi zbog napada dronova ruske vojske. Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine javilo je da se neprijateljski ciljevi kreću, posebno u pravcu Oktirka.

Podsetimo, sinoć su posle objavljivanja uzbune za vazdušnu opasnost u Kijevu odjeknule eksplozije, objavili su ukrajinski mediji.

Air raid alert is in Kyiv city now: another Russian strike drone attack. Other Ukraine regions are also affected. pic.twitter.com/KilRni7c0E — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko) 20. фебруар 2025.

Kako je preneo Ukrinform, u kijevskoj oblasti i u još nekoliko drugih regiona proglašena je vazdušna opasnost zbog napada ruskih dronova.

U napadima Rusije na oblast Herson takođe je bilo žrtava. Ruske snage su granatirale 32 naselja u Hersonskoj oblasti, pri čemu su dve osobe poginule, a dve su povređene.

Prijavljena je šteta na civilnoj infrastrukturi uključujući stambenu zgradu, 15 privatnih kuća, gasovod, minibus i privatni automobil.

Ukrajinske snage protivvazdušne odbrane oborile su 87 dronova koje su lansirale ruske snage u masovnom vazdušnom napadu na Ukrajinu, objavilo je Vazduhoplovstvo Oružanih snaga Ukrajine na Telegramu, a preneo je Ukrinform.

On the evening of February 19, 🇷🇺 troops launched a drone attack on 🇺🇦, causing disruptions, including a power outage that halted sewage treatment operations in Odesa and left 5000 residents without electricity. Read about Kherson👇🏻https://t.co/xBljgFl7u8



📷 Hennadii Trukhanov pic.twitter.com/idDwSxgSQy — Rubryka - Solutions from Ukraine (@RubrykaEng) 20. фебруар 2025.

Počev od 19:00 časova u četvrtak, 20. februara, ruske snage su napale Ukrajinu sa 160 udarnih dronova tipa Šahed i različitih tipova dronova mamaca iz pravca: Orel, Brjansk, Kursk, Milerovo, Šatalovo, a takođe su lansirali dve Iskander-M/KN-23 balističke rakete na rejon Odri Krimeocu.

Napad su odbile avijacija, raketne jedinice PVO, jedinice za elektronsko ratovanje (EV) i mobilne vatrogasne ekipe.

U petak, 21. februara, do 8.00 časova potvrđeno je da je oboreno čak 87 dronova različitih tipova u oblastima Harkova, Poltave, Sumi, Černigova, Čerkasa, Kijeva, Kirovograda, Žitomira, Vinice, Nikolajeva, Hersona i Dnjepropetrovska.

Odessa, Kherson and Kupiansk under Russian attack



Last night, the Armed Forces of the Russian Federation carried out another drone-missile attack on Ukraine. The Ukrainian Air Force Command issued alerts about additional groups of drones and missiles throughout the night



📷DSNS… pic.twitter.com/Y0KHF4HA9r — Belsat in English (@Belsat_Eng) 20. фебруар 2025.

Pored toga, 70 ruskih dronova mamaca izgubljeno je posle radarske detekcije i nije bilo štete tokom njihovog napada.

Napadi su prijavljeni u regionima Odese, Kijeva, Poltave i Harkova.

Prema ranijim izveštajima, ukrajinska protivvazdušna odbrana je takođe oborila sedam dronova Šahed iznad Sumske oblasti.

Autor: Aleksandra Aras