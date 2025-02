JOŠ ČETIRI TAOCA OSLOBOĐENA: Pogledajte njihov susret sa porodicama! Emotivni trenuci rasplakali mnoge (FOTO+VIDEO)

Hamas je rano jutros oslobodio dvojicu taoca Avera Mengistu i Tala Šohama koji su predati Crvenom krstu u Rafi, a nakon toga je oslobodio još četiri.

Kao i u ranijim razmenama, naoružani borci s kapuljačama iz palestinskog islamističkog pokreta paradirali na podijumu, ispred velikih plakata koji odaju počast ubijenim borcima Hamasa, prije nego što su ih predali Međunarodnom odboru Crvenog krsta (ICRC).

ICRC ih je potom prebacio vozilima i predao izraelskoj vojsci koja ih je prevezla u bolnicu.

Released hostage Avera Mengistu reunites with his family at Sourasky Medical Center, after 3,821 days in Hamas captivity. pic.twitter.com/dPcLwlDuhR