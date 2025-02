NIJE JOJ LAKO: Pogledajte trenutak kada se Ukrajinska ambasadorka hvata za glavu dok Tramp viče na Zelenskog (VIDEO)

Ambasadorki Ukrajine u SAD Oksani Markarovoj teško je palo poniženje njenog predsednika Volodimira Zelenskog u Beloj kući tokom sastanka sa predsednikom Amerike Donaldom Trampom i potpredsednikom Džej Di Vensom.

Tokom teških momenata ona je prekrila rukom lice dok je posmatrala raspravu ukrajinskog predsednika i američkog kolege.

Moment Ukrainian ambassador holds her head in her hands as Zelensky's Oval Office meeting with Trump descends into shouting match https://t.co/usEB00wN3s

Rasprava se brzo pretvorila u svađu, nakon čega je Zelenski napustio Belu kuću. Otkazana je i konferencija za medije, na kojoj su dva predsednika trebala da potpišu sporazum o mineralima.

Zelenski je napustio Belu kuću posle žustre rasprave.

Pogledajte:

Ukraine's ambassador to the US Oksana Markarova's reaction to the clash between Trump and Zelensky. pic.twitter.com/jva0QWJnHB