OPSOVAO PRED TRAMPOM I VENSOM USRED BELE KUĆE: Evo šta je izgovorio na ukrajinskom i šta to znači (VIDEO)

Na društvenoj mreži Iks objavljen video-snimak razgovora u Ovalnom kabinetu, a u opisu istog se navodi da je Zelenski opsovao pred Donaldom Trampom i Džej Di Vensom.

On je, navodno, izgovorio jednu od najpoznatijih ukrajinskih psovki "cuka, blяtь!", što u prevodi znači "ma daj", "je**te" ili "u pi**u materinu"

Iako smo na prvu pomislili da se radi o montaži, video celokupnog sastanka nas je uverio u suprotno.

Na 4.02 možete videti kako Zelenski izgovara nešto što zaista podseća na gorenavedenu psovku.

Think Trump was aggressive to Zelenskyy for no reason?



Watch the whole talk.



Timestamps below.



Zelenskyy was emotional.



Interrupted Trump.



Called Putin names.



Raised his eyebrows.



All before Trump checked him.



And he called Vance a bitch.



He wasn’t ready for peace.



2:00… pic.twitter.com/ETQMz8tlVc