SPREČEN TERORISTIČKI NAPAD U RUSIJI! Pucalo se tokom noći, ima mrtvih! Umalo pokolj u Dagestanu!

"Aktivnosti napadača je koordinisala teroristička organizacija Islamska država, zabranjena u Rusiji", saopštio je regionalni lider.

Ruske vlasti saopštile su da je sprečen napad na policiju u Dagestanu, u regionu Kavkaza, i da su ubijene četiri osobe za koje se veruje da su pripremale akciju.

U Mahačkali, glavnom gradu Dagestana, tokom noći je sprovedena antiteroristička operacija, naveo je na Telegramu regionalni lider Sergej Melikov.

On je rekao da su četiri osobe koje su planirale napad "neutralizovane" i da su zaplenjene eksplozivne naprave ručne izrade, granate i automatske puške.

- Aktivnosti napadača je koordinisala teroristička organizacija Islamska država, zabranjena u Rusiji - rekao je Melikov.

Autor: Snežana Milovanov