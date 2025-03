ZA VEČERU SA TRAMPOM POTREBNI SU MILIONI DOLARA: Evo šta ljudi treba da urade susret sa predsednikom SAD uz večeru i sveće

Gosti plaćaju milione dolara da bi večerali i upoznali predsednika SAD Donalda Trampa na specijalnim događajima koji se održavaju na njegovom imanju Mar-a-Lago u Palm Biču, na Floridi.

Poslovni lideri mogu obezbediti jedan na jedan sastanak sa predsednikom u Mar-a-Lagu za pet miliona dolara, rekli su izvori sa direktnim saznanjima o sastancima. Na takozvanoj "večeri uz sveće" koja je održana prošle subote, potencijalni gosti Mar-a-Laga su zamoljeni da potroše milion dolara da rezervišu mesto, prema pozivu koji je dobio Wired.

"Pozvani ste na večeru uz sveće sa specijalnim gostom predsednikom Donaldom Džej Trampom“, navodi se u pozivu ispod reči "MAGA INC".

"Učinite Ameriku ponovo velikom", slogan je Trampove predsedničke kampanje 2024.

“Dalji detalji dostupni nakon rezervacije. Gosti će biti smešteni po redosledu. Prostor je veoma ograničen. "1.000.000 dolara po osobi", navodi se u pozivu.

U pozivu se posebno navodi da se "Donald Tramp pojavljuje na ovom događaju samo kao istaknuti govornik i da ne traži sredstva ili donacije".

Događaj se održao u 19 časova 1. marta i bio je naveden na predsednikovom zvaničnom rasporedu kao "Finansijska večera uz sveće". Ovo je jedini događaj pod tim imenom u Trampovom zvaničnom rasporedu otkako je preuzeo dužnost.

Objavljene su fotografije i video snimci Ilona Maska, koji je sutradan bio u Mar-a-Lagu sa svojim sinom tokom dobrotvorne akcije koju je organizovala grupa "Vine Vomen & Shoes", u kojoj je bio i Tramp.

