ŠTA JE TRAMPU IZA LEĐA PRIČAO DRUGI ČOVEK AMERIKE? Vensu mikrofon ostao uključen u nezgodnom trenutku: Ne znam kako to može da...' (FOTO+ VIDEO)

Vens snimljen uoči Trampovog govora u Kongresu kako se pita kako američki predsednik može da priča 90 minuta

Američki potpredsednik Džej Di Vens nije se uzdržavao da prokomentariše koliko dugo je trebalo da sedi tokom govora koji je Donald Tramp, predsednik SAD, održao u Kongresu.

Tramp je tim govorom, koji je trajao skoro 100 minuta, probio rekord koji je držao nekadašnji demokratski predsednik Bil Klinton.

Ovim je Tramp postao šef Bele kuće koji se najduže obraćao članovima Predstavničkog doma i Senata na zajedničkoj sednici.

USA tudej prenosi da je slučajno snimljen deo razgovora između Vensa i Majka Džonsona, predsedavajućeg Predstavničkog doma, neposredno pre nego što je Tramp počeo da govori.

JD VANCE: By the way, I think the speech is going to be great... but I don't know how you do this for 90 minutes.



MIKE JOHNSON: The hardest thing was doing it during Biden, when the speech was a stupid campaign speech.



Johnson then turns the mic down.pic.twitter.com/ArZmeo4nhH