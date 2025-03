Rusija napala energetsku infrastrukturu u Ukrajini manje od sat vremena nakon razgovora Putina i Trampa.

Rusija je izvela vazdušni udar na energetsku infrastrukturu u Slovjansku, ukrajinskom gradu od 100.000 ljudi u Donjeckoj oblasti.

Kijev post prenosi navode iz vojnih izvora da je grad zbog napada u potpunosti ostao bez struje.

Navodi se da su eksplozije odjekivale i u Kramatorsku, gde su klizne bombe pogodile stambena naselja.

Stop spreading BS and Russian disinformation.

The Russian fascists destroyed the electrical grid in Slovyansk just hours after you posted this. pic.twitter.com/dmT28NCPnB