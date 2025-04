RUSI UDARILI NA ODESU, DRONOVI LOVE AUTOMOBILE NA PUTU! Ljudi u panici beže sa glavne saobraćajnice dok vozilo gori, pogođena i bolnica (FOTO+VIDEO)

Rusija je noćas dronovima napala ukrajinski lučki grad Odesu gde je zabeležena serija eksplozija.

Ukrinform prenosi navode gradonačelnika Henadija Truhanova da je tokom napada pogođena bolnica i oštećena infrastruktura, a ranjeno je pet ljudi.

- Kao rezultat neprijateljskog napada dronovima oštećen je krov jedne od zdravstvenih institucija u Odesi. Pacijenti nisu povređeni - naveo je Truhanov na Telegramu.

On je dodao da su u udarima bespilotnih letelica oštećene i stambene zgrade, glavna saobraćajnica, benzinske stanice i automobili.

Navodi se da su operativne službe na mestu napada na glavnom putu u Odesi i čekaju dozvolu vlasti da krenu s uklanjanjem posledica udara dronova sa saobraćajnice.

Right now, Odesa is under attack by Russian kamikaze drones.



The drones are striking vehicles while they’re moving. There are also reports of a hit on a hospital. pic.twitter.com/99AgWKxBJz