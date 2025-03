'POGLEDAJTE OBAMU, A ONDA POGLEDAJTE MENE' Tramp pobesneo zbog novog portreta - Traži da ga odmah skinu

Američki predsednik Donald Tramp napao je umetnicu koja je naslikala njegov portret koji je izložen u Senatu države Kolorado. Smatra da je portret "nelaskav".

Od demokratskog guvernera Džareda Polisa Tramp zahteva da ukloni umetnine koje vise uz portrete svih ostalih predsednika, prenosi Daily mail.

"Niko ne voli lošu sliku samog sebe. Ali ona u Koloradu namerno je iskrivljena do nivoa koji čak ni ja nikad nisam video", napisao je Tramp na svojoj društvenoj mreži Truth Social.

Umetnica koja je taj njegov portret naslikala, Sara Bordman, naslikala je i Obamin portret, za koji Tramp kaže da je prekrasan, ali njegov mu se portret nikako ne sviđa.

"Valjda je s godinama izgubila talenat. U svakom slučaju, radije bih da nemam portret nego da imam ovaj", dodao je Tramp.

Kaže i da su ga mnogi iz Kolorada zvali i pisali mu te se požalili na to umetničko delo.

Njegov je sporni portret predstavljen 2019. godine, za vreme njegovog prvog mandata u Beloj kući, a nije sasvim jasno šta je izazvalo ovu lavinu besa u vezi s tim sada.

"Ljudi su ljutiti. Obraćam se u njihovo ime guverneru radikalne levice, Džaredu Polisu, koji je izuzetno slab po pitanju kriminala, posebno u pogledu Tren de Aragua, koji je praktički preuzeo Auroru (Ne brinite, spasili smo je!), da je ukloni. Džareb bi trebalo da se stidi", dodao je Tramp.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8