TRAMP POBEDIO U SAGI 'PORTRET': Onaj koji mu je smetao ekspresno uklonjen, evo ko će dati novac za novi! (FOTO)

Portret Donalda Trampa za koji je rekao da ga prikazuje "namerno izobličenog" uklonjen je sa zida u holu Kapitola savezne američke države Kolorado gde je visio od 2019. godine.

Nakon što je Tramp izneo pritužbe na sliku na svojoj platformi Truth Social, vođa republikanaca u Senatu Kolorada, Pol Lundin, zatražio je da se ona skine i zameni onom koja "oslikava njegovu pravu ličnost". Republikanci iz Kolorada prikupili su više od 10.000 dolara za novu uljanu sliku.

Do danas ujutro, taj portret više nije visio pored portreta drugih američkih predsednika. Demokrate u tom zakonodavnom telu nisu se protivile uklanjanju slike.

"Ako republikanci žele da potroše vreme i novac na to koji portret Trampa visi u Kapitolu, onda je to na njima", rekli su u saopštenju.

Republikanci nisu rekli kako će platiti novi portret niti ko bi mogao da ga naslika.

U svom postu na društvenim mrežama u nedelju, Tramp je rekao da ne bi više voleo da ne stoji nikakva slika nego da stoji ta. On je pohvalio portret bivšeg predsednika Baraka Obame, koji je naslikao isti umetnik.

Nobody likes a bad picture or painting of themselves, but the one in Colorado, in the State Capitol, put up by the Governor, along with all other Presidents, was purposefully distorted to a level that even I, perhaps, have never seen before. The artist also did President Obama,… pic.twitter.com/NIUxU4Ybu8