'VEOMA SAM LJUT NA PUTINA' Tramp najavio razgovor sa predsednikom Rusije: Bes će brzo nestati ako uradi pravu stvar

Odkad je ponovo postao predsednik SAD, Donald Tramp je više puta vodio dijaloge sa predstavnicima Rusije i Ukrajine, a sudeći po načinu na koji komunicira sa liderima ovih zemalja, može se reći da ima bolji odnos sa Vladimirom Putinom. Međutim, Tramp je u telefonskom razgovoru sa američkom partnerskom mrežom Skaj njuza, En-Bi-Si njuz, rekao da je nedavno bio "veoma ljut" na Putina zbog "kritikovanja kredibiliteta ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog

Tramp je rekao da nedavni komentari ruskog predsednika, koji pozivaju na uspostavljanje prelazne vlade u Ukrajini ne idu u dobrom pravcu.

Ovaj komentar je mnoge iznenadio, s obzirom na Trampovo pozitivno mišljenje o Putinu.

Američki predsednik je dodao da će Rusija, ako ne bude u stanju da sklopi dogovor o "zaustavljanju krvoprolića u Ukrajini", uvesti sekundarne carine na "naftu koja izlazi iz Rusije".

- To bi bilo da ako kupujete naftu od Rusije, ne možete da poslujete u Sjedinjenim Državama. Postojaće carina od 25 odsto na svu naftu, carina od 25 do 50 tačaka na svu naftu - rekao je on.

Tramp je rekao da Putin zna da je ljut, ali je dodao da ima "veoma dobar odnos sa njim" i da "bes brzo nestaje... ako uradi pravu stvar".

On je takođe otkrio da planira da ponovo razgovara sa ruskim predsednikom ove nedelje.

Autor: D.B.