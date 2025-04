Padobranac Ivan (35) na 3.200 metara shvatio da će umreti: Kamerom SNIMIO PAD i svoje poslednje reči

Iskusni padobranac sa stotinama uspešnih skokova nastradao je 2. aprila 1988, nakon bizarne greške, a priča je iznova aktuelizovana na mrežama.

Ivan MekGvajer (35) iz Ilinoisa imao je zadatak da snimi učesnike kursa padobranstva i njihovog instruktora iz Sportskog centra u okrugu Frenklin, ne sluteći da će to biti njegov poslednji trenutak.

Kobnog dana, imao je dva uspešna skoka, a treći put letelica se popela na visinu od 3.200 metara. Prvo su iskočili učenici i instruktor, a zatim Ivan.

Kamera je uhvatila trenutak kako otvaraju padobrane i započinju spuštanje na zemlju. Ali, tada Ivan počinje mahnito da se ponaša - kadar nekontrolisano skače, a razlog je stravičan.

On je shvatio da je zaboravio da stavi padobran!

Skydiver Ivan McGuire was filming a parachuting lesson at 10,000 ft in the air. Excited to film, he grabbed his camera and jumped from the plane. Unfortunately though, he forgot his parachute. McGuire had made more than 800 successful jumps to his name before this fatal accident. pic.twitter.com/uXLGe33kZ5