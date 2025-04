Tramp bi mogao da dobije i do 20 godina zatvora! Optužen za insajdersku trgovinu posle nove šokantne odluke: Pojavio se i sporni snimak (VIDEO)

Američki predsednik Donald Tramp suočava se sa optužbama za manipulaciju tržištem nakon što je juče prvo pozvao na kupovinu akcija, a zatim iznenada promenio kurs u trgovinskom ratu, što je izazvalo ogroman skok berzanskih indeksa širom sveta.

Berze su naglo porasle odmah nakon Trampovog saopštenja, ali je bilo interesantnije ono što se na berzama dešavalo pre najave tarifne suspenzije. A ono što se dešavalo izazvalo je ozbiljne sumnje da su investitori znali za Trampov plan da napravi pauzu pre nego što je to objavio na svojoj "Truth Social" mreži.

Šta se dešavalo na berzi pre Trampove objave

Naime, obim Nasdak call opcija naglo je porastao manje od 20 minuta pre nego što je Tramp najavio suspenziju tarifa.

Ali šta su tačno opcije poziva? Zamislimo ih kao kupovinu karte koja daje pravo da se u budućnosti kupi deonica po određenoj ceni. Ova karta se zove opcija poziva. Ljudi kupuju ove karte kada misle da će cena akcija uskoro porasti. Ako cena zaista poraste, oni mogu da zarade jer su kupili akcije jeftinije nego što sada vrede.

Obim poziva jednostavno pokazuje koliko je takvih "karta" za kupovinu akcija prodato ili kupljeno u jednom danu. To je broj trgovanja za te karte. Ako mnogo ljudi kupuje te karte (veliki obim poziva), to često znači da mnogi misle da će cena akcija uskoro porasti. Ovo bi mogao biti znak da se nešto zanimljivo dešava sa tom akcijom ili akcijama.

Novčana kazna i zatvor

Zbog insajderske trgovine se ide u zatvor. Pošto je obim poziva rastao pre Trampove objave, pojavile su se sumnje da je određeni krug investitora unapred znao šta Tramp planira. Zbog toga su počele da se pojavljuju optužbe da je Tramp bio umešan u insajdersku trgovinu, što je termin koji se koristi kada neko kupuje ili prodaje akcije koristeći tajne informacije koje nisu dostupne svima.

Insajdersko trgovanje nije fer prema drugim ljudima koji ulažu novac jer nemaju pristup ovim tajnim informacijama, i to nekima daje prednost dok drugi gube jer nemaju iste šanse.

Oni koji su uhvaćeni u trgovini insajderima u SAD suočavaju se sa ogromnim novčanim kaznama, uključujući i zatvorske kazne, jer zakon zabranjuje korišćenje poverljivih informacija za ličnu korist.

Osobe osuđene za nelegalnu trgovinu insajderima mogu dobiti i do 20 godina zatvora, u zavisnosti od težine prekršaja i posledica po tržište. Kazne za pojedince idu do 5 miliona dolara, a kompanije ili entiteti mogu platiti do 25 miliona dolara.

Insajderska trgovina u SAD se smatra ozbiljnim zločinom i često dovodi do zatvorskih kazni, posebno kada su krivična dela teška ili uključuju značajnu finansijsku korist. Pored zatvora, počinioci se suočavaju i sa visokim novčanim kaznama i trajnim posledicama po karijeru i ugled.

U međuvremenu, na mrežama kruži video na kojem se vidi kako Tramp govori koliko su njegovi prijatelji juče zaradili. Prvobitno ga je objavila Margo Martin - Trampova savetnica za komunikacije.

U njemu se pojavljuje Čarls Švab, američki milijarder i osnivač korporacije "Čarls Švab", pionir u industriji diskontnog posredovanja, koji je takođe poznat kao politički donator i Trampov pristalica, što sugeriše njihove bliske veze.

- Ovo je Čarls Švab. To nije samo kompanija, to je stvarna osoba. On je danas zaradio 2,5 milijardi dolara - kaže Donald Tramp, pokazujući na Švaba.

Zatim pokazuje na drugog čoveka i kaže: "Zaradio je 900 miliona".

“This is Charles Schwab…it’s not just a company, it’s actually an individual!” President @realDonaldTrump 🤣🤣 pic.twitter.com/uOHJF8VD4v — Margo Martin (@MargoMartin47) 09. април 2025.

Demokratski senator pozvao je na istragu

- Ova stalna kolebanja u politici stvaraju opasne mogućnosti za insajdersku trgovinu. Ko je u administraciji znao za ovu iznenadnu Trampovu promenu? Da li je neko trgovao akcijama i profitirao na račun javnosti? Pišem Beloj kući - javnost ima pravo da zna - rekao je Adam Šif.

Senator Kris Marfi se takođe oglasio na Mreži "iks": "Nazire se skandal o trgovanju insajderima. Trampov post od 9ž.30 ujutru jasno pokazuje da je želeo da njegovi ljudi profitiraju od informacija koje samo on zna. Ko je znao unapred i koliko su zaradili?"

Predstavnica iz Njujorka Aleksandrija Okasio-Kortez zahtevala je od svih članova Kongresa da otkriju koje su akcije kupili u poslednja 24 sata.

"Zanimljive priče kruže hodnicima u poslednjih nekoliko sati", napisala je na "iksu". "Rok za otkrivanje imovine je 15. maj. Uskoro ćemo saznati neke stvari. Vreme je da se zabrani insajdersko trgovanje u Kongresu".

Tramp je juče pozvao na kupovinu akcija

Podsetimo i da je Tramp na svojoj platformi "Truth Social" juče ujutru, nedugo nakon otvaranja tržišta SAD, napisao: "ODLIČNO VREME ZA KUPOVINU!!! DJT".

Manje od četiri sata kasnije, šokirao je investitore objavom da je uveo 90-dnevnu pauzu na nove trgovinske tarife za većinu zemalja - osim Kine. Berzanski indeksi su odmah naglo porasli.

U SAD, indeks S&P 500, koji okuplja najvažnije kompanije, zatvorio je dan sa više od 9 odsto dobitka, dok je tehnološki Nasdak porastao za više od 12 odsto. Rast je nastavljen u četvrtak na azijskim i evropskim berzama: japanski Nikkei 225 skočio je 9 odsto, a londonski FTSE 100 je porastao do 4 odsto tokom jutarnjeg trgovanja.

Tramp je optužen za tržišnu manipulaciju jednostavno zbog vremena objave poziva na kupovinu akcija i naknadne odluke o pauziranju tarifa.

Tramp je juče, upitan kada je tačno odlučio da pauzira tarife, rekao: "Pa, u jednom trenutku. rekao bih jutros".

Američki novinari pitali su Trampa u sredu uveče kada je tačno odlučio da uvede 90-dnevnu pauzu carina za većinu zemalja. "Pa, u nekom trenutku. Rekao bih jutros. Razmišljao sam o tome poslednjih dana", odgovorio je Tramp.

Ali Bela kuća tvrdi da je to uvek bila deo šire strategije. Njegova portparolka Karolin Livit rekla je da je to samo još jedan primer Trampove "umetnosti dogovora".

U međuvremenu, neki investitori su iskoristili prednosti najnovijih skupova na tržištu kako bi ostvarili profit.

Republikanska republika iz Džordžije i Trampova saveznica Mardžori Tejlor Grin otkrila je da je kupila više akcija 3. i 4. aprila — dana kada su tržišta padala nakon što je Tramp objavio nove „tarife za Dan oslobođenja“ 2. aprila. Ona je, između ostalog, kupila akcije Amazona i Epla. U sredu su upravo ove akcije porasle za 12 odsto i 15 odsto.

Autor: Jovana Nerić