Ukrajinski vazdušni udar na Kursk.

U ukrajinskom napadu tokom noći na Kursk na zapadu Rusije poginula je jedna osoba, saopštile su jutros lokalne vlasti.

"Kursk je tokom noći bio meta masovnog neprijateljskog napada", saopštila je vlada Kurske oblasti na Telegramu i dodala da je poginula jedna starija žena i da je devet osoba povređeno.

A big drone attack on Kursk tonight. The war is not going to an end anytime soon pic.twitter.com/teyUD6I8Fv — Guy Elster גיא אלסטר (@guyelster) 15. април 2025.

Dodaje se da se stanovnici grada evakuišu zbog požara u nekoliko zgrada.

Vlasti Kurska aktivirale su uzbunu za vazdušni napad zbog raketnog i napada dronom, i pozvale stanovnike da se udalje od prozora, preneo je ruski list Izvestija.

👀 Footage from the scene of a fire in a residential building in Kursk after a drone attack and air defense operations. pic.twitter.com/KqSFnxPutz — MAKS 24 🇺🇦👀 (@Maks_NAFO_FELLA) 14. април 2025.

Ukrajinske snage zauzele su nekoliko stotina kvadratnih kilometara u ruskoj oblasti Kursk, koja se graniči sa Ukrajinom, od iznenadne ofanzive u avgustu 2024. godine.

Ruske snage od tada pokušavaju da ih izbace i poslednjih meseci su ponovo zauzele više od dve trećine tih teritorija.

Ukrainians have launched a massive drone attack on what looks like residential buildings in the Kursk region.



All hits appear to have no military significance. pic.twitter.com/AkHs590kNy — ayden (@squatsons) 15. април 2025.

Napad na Kursk usledio je nakon razornog ruskog vazdušnog napada u nedelju na grad Sumi na severoistoku Ukrajine, u kojem je poginulo najmanje 35 ljudi i izazvao veliko nezadovoljstvo nekoliko zapadnih lidera i UN.

Na društvenim mrežama pojavili su se snimci stambenih zgrade koje gore nakon ukrajinskog napada na Kursk, uz komentare da je gađano područje koje nema nikakav vojni značaj.

Autor: Aleksandra Aras