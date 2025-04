BELA KUĆA TVRDI DA JE KORONA NASTALA U LABORATORIJI: Na posteru je Tramp, u sve je uključena CIA, a kritikuje se NOŠENJE MASKI I ZATVARANJE (FOTO)

Bela kuća je na svojim službenim internet stranicama objavila podršku za teoriju da kovid-19 potiče iz laboratorije.

Stranica sadrži veliki naslov "Lab Leak" (curenje iz laboratorije). Između dve reči je lik američkog predsednika Donalda Trampa. Ispod naslova stoji: "Pravo poreklo kovida-19".

Na stranici se optužuju mediji, političari, zdravstvene vlasti i američki imunolog Entoni Fauci za širenje teorije da je virus nastao prirodno.

Takođe, stranica tvrdi da postoji mnogo dokaza da virus potiče iz laboratorije u kineskoj metropoli Vuhanu.

Više od pet godina nakon izbijanja pandemije koronavirusa, još uvek nije jasno da li je virus prešao sa životinja na ljude ili je nastao u kineskoj laboratoriji.

Internet stranica takođe kritikuje neka od glavnih pravila iz razdoblja pandemije, poput socijalnog distanciranja, nošenja maski i potpunih zatvaranja, koje naziva pogrešnima.

BREAKING: The Trump Administration has overhauled the https://t.co/pNDONQDetL website into a massive lab leak data center displaying scientific proof that COVID was man-made in Wuhan, China.



The official site now names Dr. Fauci as the criminal who covered-up COVID origins: pic.twitter.com/RF9fNzGOeG