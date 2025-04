PUTIN IZDAO HITNU NAREDBU, RUSIJA MOMENTALNO ŠALJE AVIONE: Stravični prizori nakon eksplozije u Iranu (VIDEO+FOTO)

Eksplozija i požar dogodili su se juče oko podne u južnoj iranskoj luci Shahid Radžai kroz koju prolazi 85 odsto robe u Iranu, a vatra još ni danas nije potpuno ugašena.

Ova strateška luka blizu je velikog grada Bandar Abasa na Ormuskom moreuzu kroz koji prolazi petina svetske proizvodnje nafte. Luka se nalazi na oko hiljadu kilometra južno od Teherana.

Iranski predsednik Masud Pezeškijan, koji je naredio otvaranje istrage kako bi se utvrdili uzroci katastrofe, stigao je danas popodne u luku, prenela je javna televizija.

BREAKING: Massive fires are sweeping throughout Iran after a chemical compound for missiles was set on fire.



