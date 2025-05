PAPA SE IZNENADA POJAVIO NA OVOM MESTU, PRISUTNI U TRANSU: Došao je u ovom automobilu (FOTO+VIDEO)

Papa Lav XIV danas je otišao na svoj prvi put van Vatikana, u italijanski gradić Đenacano oko sat vremena vožnje istočno od Rima, kako bi posetio hram Device Marije.

Novi papa stigao je u nenajavljenu posetu na suvozačkom sedištu "folksvagena", a okupljena gomila pozdravila ga je ovacijama i aplauzom.

Lav, bivši američki kardinal Robert Prevost, 8. maja je izabran za papu. Član je augustinskog reda, koji vodi svetilište u Đenacanu. Lav se rukovao i blagoslovio nekoliko ljudi pre nego što je ušao u hram.

Pope Leo XIV today visited the Basilica Santuario della Madre del Buon Consiglio in Genazzano, just outside Rome. Home of the Augustinian Friars of whom the Pope belongs, it houses a miraculous image of Our Lady of Good Counsel that miraculously appeared on the wall 1467. pic.twitter.com/cdnMA36CvY