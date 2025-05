SINER NE MOŽE DA UČESTVUJE NA TURNIRU! Novi papa, Lav XIV, doneo odluku koja je iznenadila Italiju

Otkako je novi papa izabran, vesti iz Vatikana postaju sve zanimljivije.



Najnovije su vezane za sport.

Novi poglavar rimo-katoličke crkve nasmejao je mnoge kada je čuo za planove da organizuje humanitarni teniski turnir, kojim bi se skupila sredstva za papske misionarske organizacije.

Papa Lav je, naime, izjavio da će on zaigrati sa osmostrukim osvajačem grend slem titula, Andreom Agasijem, a onda je rešio da se našali - na način koji je Italijane baš zatekao:

Dobacio je "I neće tu biti nikakvog Sinera!".

Iako se isprva čini da priča o Italijanu koji je zvanično najbolji teniser sveta (a sad se vratio tenisu posle doping afere), zapravo je u pitanju bila igra reči.



Na engleskom, "sinner" znači grešnik, pa otuda i papin šaljiv komentar, koji je bio usmeren na duhovnu stranu života (u smislu "nećemo dovoditi grešnike"), a ne na najpoznatijeg italijanskog tenisera.

Podsetimo, otac Đuzepe Pagano, koji više od 40 godina poznaje Roberta Prevosta (koji je, po izboru za papu, uzeo ime Lav XIV) rekao je italijanskim medijima da je novi poglavar rimo-katoličke crkve veliki obožavalac Rome.

- Razgovarao sam sa njim posle utakmice Roma - Fiorentina. U šali mi je rekao: "Ovaj nastavak serije pobeda Rome je prvo čudo pape Franje posle njegove smrti".

I, dok ova šala odzvanja Italijom (a navijači "vučice" se na društvenim mrežama već šale kako sada čekaju kanonizaciju Frančeska Totija, legendarnog Rominog fudbalera), novi papa je, zapravo, više okrenut tenisu nego fudbalu.

Tako Metju Futerman iz "Atletika" podseća da je u intervju za sajt Avgustinskog reda 2023, tada "samo" kardinal Prevost pričao i o tome da u Vatikanu postoji jedan teniski teren:

- Ja sebe smatram prilično dobrim amaterskim teniserom. Otkako sam napustio Peru (gde je radio tokom prethodnih devet godina) imao sam malo prilika da vežbam, pa se radujem povratku na teren - rekao je on.

Before he became the Pope, he was cheering on the White Sox at Game 1 of the 2005 World Series on FOX 🙌 pic.twitter.com/7I3GROAXYR