U Kini dramatičnom najavom predstavljena Jiu Tun! Analitičari: Sada se menjaju pravila igre (VIDEO)

Kina je predstavila zastrašujuće novo oružje iz svoje sve moćnije vazdušne flote - leteću matičnu letelicu sposobnu da u samo nekoliko sekundi lansira čak 100 kamikaza dronova.

Nazvana Jiu Tun, što u prevodu znači "Nebeska visina", ova masivna bespilotna letelica (BPLO) ima raspon krila od 25 metara i autonomiju leta od 12 sati - više nego dovoljno da napravi haos iznad Tajvana, Japana ili čak američkih baza širom Pacifika.

Prema izveštaju državnih medija tokom vikenda, četvrti prototip ovog visokotehnološkog drona je upravo završio fazu strukturne montaže i sada prolazi kroz završne faze instalacije i testiranja. Prvi probni let očekuje se već sledećeg meseca, kao deo sve agresivnijeg plana Kine za jačanje svojih vazduhoplovnih snaga - poteza koji će sigurno izazvati zabrinutost u Vašingtonu i poljuljati bezbednosnu arhitekturu u Aziji.

Razvijen od strane kompanije Shaanxi Unmanned Equipment Technology, Jiu Tun je prvi put predstavljen javnosti na najvećoj kineskoj izložbi avijacije - Zhuhai Air Show - u novembru prošle godine. Ali najnovija verzija svemirske letelice, prema rečima insajdera, daleko je moćnija i opasnija.

Ova bespilotna nakaza može da nosi do šest tona opreme, od municije do sofisticiranih sistema za nadzor, i ima domet veći od 7.000 kilometara. Ali ono što zaista čini Jiu Tun jedinstvenim je njegova sposobnost da ispaljuje rojeve kamikaze dronova.

Snimci koje su objavili državni mediji prikazuju letelice koje simuliraju desetine dronova koji se lansiraju u koordinisanom napadu. Stručnjaci upozoravaju da bi od takvih napada roja bilo gotovo nemoguće odbraniti se - neprijateljski odbrambeni sistemi bi jednostavno bili preplavljeni njihovim brojem i brzinom.

Menja pravila igre

Vojni analitičari kažu da bi ova taktika mogla potpuno da promeni pravila igre u slučaju sukoba oko Tajvana - rojevi dronova mogli bi da prikupljaju obaveštajne podatke, ometaju komunikacije ili izvode precizne udare na mete.

Ali Jiu Tun nije samo fabrika letećih dronova - to je i naoružana platforma koja može da nosi krstareće rakete i rakete zemlja-vazduh srednjeg dometa poput PL-12E, dodatno učvršćujući njegovu poziciju višenamenske pretnje.

Avion je dizajniran da leti na velikim visinama, izbegavajući radare i mnoge sisteme odbrane na zemlji - pravi je nevidljivi predator za moderno ratovanje.

Uvođenje Jiu Tua dolazi u vreme kada dronovi sve više dominiraju modernim bojnim poljima.

U Ukrajini su mali dronovi sa FPV kamerama odgovorni za čak 80% ruskih gubitaka, prema rečima američkog kongresmena Peta Harigana.

Trka u naoružanju

Kina, odlučna da održi svoju tehnološku nadmoć, ulaže velika sredstva u razvoj dronova. Početkom godine testirala je TP1000, bespilotni transportni dron koji može da nosi više od jedne tone tereta. Njeni dronovi WZ-7 i TB-001 Scorpion već patroliraju iznad spornog Južnog kineskog mora i Tajvanskog moreuza.

Stručnjaci veruju da je Jiu Tun kineski odgovor na američke dronove RQ-4 Global Hawk i MQ-9 Reaper, ali sa jednim zastrašujućim dodatkom: mogućnošću lansiranja rojeva, što mu daje prednost u vazdušnim sukobima novog doba.

Ova objava dolazi nakon što je u martu objavljeno da Kina planira da poveća svoj vojni budžet za 7,2 procenta, usred trgovinskog sukoba sa Amerikom oko tarifa koje je ponovo uveo Donald Tramp.

China's Jiutian super-high altitude, long endurance drone.



With an flight ceiling of 15km, this drone can fly ABOVE the operation ceiling of pretty much all air defense systems.



Which means, once the PLA air force gains air superiority over an area, this drone will be able to… pic.twitter.com/iQea6GA9b0