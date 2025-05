DRAMA NA NEBU! AVION S 227 PUTNIKA POGODIO SNAŽAN GRAD: Neki su mislili da im je to poslednji let, objavljen snimak haosa (VIDEO)

Avion sa 227 putnika i članova posade poleteo je sa aerodroma u Delhiju prema planu. Međutim, avion je naleteo na jaku oluju sa grmljavinom koja je rezultirala intenzivnim turbulencijama.

Internetom se širi zastrašujući snimak putničkog aviona uhvaćenog usred jakog nevremena. Na snimku se vidi kako putnici panično vrište dok doživljavaju teške turbulencije u vazduhu.

Vide se kako mole za svoje živote dok se let trese zbog lošeg vremena. Postoje izveštaji da je na letu bilo oko 227 putnika i članova posade, a hrabrost i staloženost pilota spasili su živote svim putnicima.

I had a narrow escape while flying from Delhi to Srinagar. Flight number #6E2142. Hats off to the captain for the safe landing.@IndiGo6E pic.twitter.com/tNEKwGOT4q — Sheikh Samiullah (@_iamsamiullah) 21. мај 2025.

Pojedini izveštaji ukazuju na to da je pilot proglasio hitnu situaciju na letu jer je avion naišao na jak grad. Incident se dogodio na IndiGo letu 6E2142 koji je putovao iz Delhija za Srinagar, prenosi The Free Press Journal.

Međutim, letelica je naletela na jaku oluju sa grmljavinom koja je za posledicu imala intenzivne turbulencije.

Prema rečima putnika, avion se snažno tresao u vazduhu.

Otvoreni su i prostori za prtljag iznad glave, a prtljag je pao na neke od putnika. Putnike su zahvatili trenuci potpune panike.

IndiGo's 6E-2142 from Delhi to Srinagar caught in a severe hailstorm #aviation pic.twitter.com/Y4OHmmxSlh — Arindam Majumder (@ari_maj) 21. мај 2025.

Kako prenose mediji, incident se dogodio u sredu, a avion je bezbedno sleteo na aerodrom Srinagar.

Na video snimku koji je snimio putnik, šeik Samiulah, a objavljen na platformi X, vidi se panika i strah dok je avion naišao na grad, što je izazvalo velike turbulencije.

Let je protekao nesmetano i putnici su pretpostavili da će stići do Srinagara u roku od 30 minuta kada je pilot dao znak da vežu svoje pojaseve, rekao je Samiulah novinskoj agenciji Press Trust of India.

"Bilo je toliko turbulencija da sam mislio da je to moj poslednji let. Svi su mislili da ćemo se srušiti. Bilo je to tako traumatično iskustvo", rekao je on. Često letim, ali nikada nisam doživeo ovako nešto. Veoma smo zahvalni pilotu što je bezbedno sleteo“, dodao je on, preneo je Si-En-En.

Autor: Marija Radić