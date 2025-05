Ruski napad na Kijev, ukrajinski na Moskvu

Najmanje osam ljudi je poginulo, a više od 30 je povređeno širom Ukrajine u noćašnjim masovnim ruskim napadima dronovima i raketama.

BBC prenosi da su četiri smrtna slučaja prijavljena u Hmelnickoj oblasti na zapadu Ukrajine, a još tri osobe su ubijene u Kijevskoj oblasti i jedna u južnom gradu Mikolajivu.

Britanski medijski servis navodi da su ovi udari izvedeni dan nakon što je Kijev pretrpeo jedan od najtežih napada od početka ruske invazije.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su jedinice protivvazdušne odbrane (PVO) te zemlje sinoć oborile ili presrele 95 ukrajinskih dronova iznad više ruskih oblasti, uključujući Moskvu, tokom perioda od četiri sata, a nije bilo prijavljenih žrtava.

Napad dronovima na Moskvu je primorao ruske vlasti na kratku obustavu svih letova na aerodromima na području prestonice.

Ruski predsednik Vladimir Putin pokrenuo je invaziju punog obima na Ukrajinu u februaru 2022. godine, a Moskva trenutno kontroliše oko 20 odsto ukrajinske teritorije, uključujući Krim - južno ukrajinsko poluostrvo koje je Rusija pripojila 2014. godine.

8 people have died so far as a result of the Russian attacks on Ukraine overnight. Dozens injured. pic.twitter.com/I8NwI8RdFT — Clash Report (@clashreport) 25. мај 2025.

Mikola Kalašnik, guverner Kijevske oblasti, rekao je da su na tom području tri osobe poginule, a desetoro je povređeno.

On je na društvenim mrežama objavio fotografije nekoliko kuća zapaljenih nakon ruskih udara.

Drone debris has been reported in Kyiv, Odesa, and Mykolaiv. Kharkiv is also under attack.

The night has just begun sad images already emerging. A long night ahead for Ukraine. pic.twitter.com/bMRLMnTfiJ — GeoInsider (@InsiderGeo) 24. мај 2025.

U samom Kijevu lokalni zvaničnici su prijavili 11 povređenih, više požara i štetu na stambenim zgradama, uključujući i studentski dom.

Na stotine ljudi je se zbog napada sklonilo u stanicama gradske podzemne tželeznice.

BBC naglašava da se sve ovo dešavalo dok se glavni grad Ukrajine sprema da danas obeleži Dan Kijeva.

BREAKING:



A massive Russian drone and ballistic missile attack is being carried out against Ukraine tonight.



This video shows people trying to escape on foot from a Russian suicide drone in Kyiv pic.twitter.com/lRc2ZEDXAr — Visegrád 24 (@visegrad24) 25. мај 2025.



U Mikolajivu je ukrajinska Državna služba za vanredne situacije (DSNS) pronašla telo starijeg muškarca koje je izvučeno iz petospratne zgrade pogođene dronom, a u tom gradu je još pet osoba ranjeno.

U Harkovu su oblasne vlasti prijavile troje ranjenih.

Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su ukrajinski dronovi ciljali osam ruskih oblasti.

- Od 20:00 po moskovskom vremenu 24. maja do 00:00 25. maja jedinice PVO na dužnosti uništile su i presrele 95 ukrajinskih bespilotnih letelica - navodi se u saopštenju ministarstva.

Aftermath of the Russian attacks on Kyiv.



Russia attacked several cities in Ukraine with missiles and UAVs. pic.twitter.com/iTMHI9T79u — Clash Report (@clashreport) 25. мај 2025.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanjin je objavio da je oboreno 12 dronova koji su išli ka glavnom gradu Rusije.



On je dodao da su ekipe službi za vanredne situacije raspoređene kako bi procenile štetu koju su izazvali ostaci drona koji su pali na tom području.

Autor: D.B.