NEVEROVATNI PRIZORI IZ GRČKE: Na Kritu kao u Sahari, nebo potpuno promenilo boju (FOTO+VIDEO)

Krit kao da se pretvorio Saharu nakon ogromnog talasa prašine koji je pogodio ostrvo poslednja 24 sata, a posebno iznad Irakliona, prenosi iefimerida.gr.

Grad je bio prekriven prašinom koja je stigla iz pustinje Sahare, a nebo je bilo ispunjeno sitnim česticama koje su doputovale iz Afrike, zbog čega je atmosfera postala zagušljiva.

Istovremeno, vozila, kuće, dvorišta, ulice, pa čak i drveće bili su prekriveni debelim slojem afričke prašine, odnosno peska.

The Greek island of Crete has turned Martian colors🇬🇷



This is due to the intense sand export from the Sahara, which took place last Sunday. pic.twitter.com/arZdYGeNZx