POZNATI RUSKI POLITIČAR DIGNUT U VAZDUH! Učestvovao je u bombardovanju Marijupolja, UBIJEN JE U EKSPOLOZIJI

Ruski Telegram kanali identifikovali su Gurcijeva kao jednu od žrtava.

Podeljen je navodni snimak eksplozije na društvenim mrežama.

U eksploziji u ruskom Stavropolju 28. maja poginuo je Zaur Gurcijev, zamenik gradonačelnika grada koji je učestvovao u punom ratu Rusije protiv Ukrajine.

Guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov potvrdio je smrt Gurcijeva, opisujući je kao "incident koji se dogodio tokom noći u Ulici Čehova", ne iznoseći dalje detalje.

Istražni komitet Rusije saopštio je da su na licu mesta pronađena tela dvojice muškaraca sa višestrukim povredama.

