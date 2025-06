PRVI SNIMCI SNAŽNOG ZEMLJOTRESA KOJI JE POGODIO TURSKU I GRČKU Ljudi bežali, u panici skakali iz zgrada, ima mrtvih! (VIDEO)

Zemljotres magnitude 6,2 stepeni Rihtera zabeležen je rano jutros u blizini Marmarisa u Turskoj, i u blizini grčkog ostrva Rodos. Epicentar potresa, koji se desio rano jutros oko 1.20 bio je pored obale Turske, između Marmarisa i grada Teologos na Rodosu.

Turski mediji su jutros rano objavili vest da je u zemljotresu, za koji tvrde da je bio jačine 5,8 stepeni Rihtera, nesrećnim slučajem poginula devojčica (14), dok je ukupno 69 ljudi povređeno.

Ministar unutrašnjih poslova Ali Jerlikaja oglasio se putem društvenih mreža povodom zemljotresa. On je rekao:

„Dogodio se zemljotres jačine 5,8 stepeni u Marmarisu, Mugla. Zemljotres se osetio i u okolnim pokrajinama. Svi timovi naših nadležnih institucija nastavljaju sa proverama na terenu pod koordinacijom našeg guvernera. Prema preliminarnim podacima, nema urušavanja stambenih objekata u gradu.

Tokom zemljotresa u Fetijesu, četrnaestogodišnja Afranur Ginli je prevezena u bolnicu posle napada panike, ali je, nažalost, preminula uprkos svim intervencijama.

U provinciji Mugla 69 ljudi je usled panike skakalo sa visine, i svima njima je ukazana hitna medicinska pomoć.

Neka Bog primi u svoju milost našu pokojnu Afranur i neka porodici podari snagu. Povređenima želim brz oporavak. Neka Bog zaštiti našu zemlju i naciju od svih nesreća.“

Guverner Mugle Idris Akbijik, izjavio je da nema problema koji bi uticali na normalan život: snabdevanje električnom energijom, gasom, vodom i kanalizacijom je stabilno, i nije došlo do oštećenja stambenih zgrada. Rad na terenu se nastavlja.

Now: Citizen’s security camera captures the powerful impact of a 5.8 magnitude earthquake shaking Muğla, Turkey 🇹🇷 #deprem pic.twitter.com/I24lYwX6Tf