AMERIKA NA RUBU GRAĐANSKOG RATA?! Protesti širom zemlje - Žestoki SUKOBI demonstranata i policije (VIDEO)

Protesti protiv racija i deportacija migranata koje sprovodi američka Služba za imigraciju i carine (ICE), koji su počeli u Los Anđelesu u petak, proširili su se na gradove širom Sjedinjenih Američkih Država, a na nekima se protestuje i protiv administracije američkog predsednika Donalda Trampa.

Protesti su se proširili na Njujork, Čikago, Ostin, Dalas, San Antonio, San Francisko, Denver, Santa Anu, Las Vegas, Atlantu, Filadelfiju, Milvoki, Sijetl, Boston i Vašington, preneo je CNN.

Velike broj ljudi marširao je Menhetnom u utorak, a protesti su bili mirni veći deo dana, dok su uveče izbili sukobi između policije i demonstranata koji su se okupili u blizini zgrade u kojoj se nalazi kancelarija ICE u Njujorku.

Na video snimcima vide se demonstranti kako leže na zemlji dok policajci pokušavaju da im stave lisice, dok drugi demonstranti bacaju flaše vode na policajce.

Demonstranti u Čikagu takođe su se sukobili sa policijom u utorak. Na video snimku CNN-a vidi se automobil kako uleće u grupu demonstranata i kako je zakačio ljude koji drže transparente. Automobil se nije zaustavio, a nije poznato da li je vozač uhapšen nakon incidenta.

