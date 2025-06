ŠOK! Devojka je odvela prabaku (76) kod doktora pa otkrili da je trudna? Šta se krije iza snimka koji je šokirao svet

Početkom godina snimak jedne tiktokerke postao je viralan, međutim, u međuvremenu ga je obrisala sa svojih profila.

Jedna korisnica TikToka po imenu Miyah izazvala je pravu lavinu reakcija na mrežama kada je objavila tvrdnju da je njena prabaka — verovali ili ne — trudna u 76. godini života! I ne samo to, već tvrdi da se prabaka nalazi u 12. nedelji trudnoće i da bi beba trebalo da se rodi već ovog jula. Međutim, snimak je u međuvremenu obrisan te nije poznato koja priča se krije iza ovog viralnog snimka. Da li je reč o glumi za društvene mreže ili je njena prabaka zaista medicinski fenomen.

Viralni snimak iz bolnice: "Definitivno ste trudni"

Na snimku koji je prikupio preko 40 miliona pregleda u samo četiri dana, vidi se kako medicinska radnica ulazi u sobu dok prabaka leži u bolničkom krevetu. U tom trenutku, dolazi do potpunog preokreta:

"Dobila sam rezultate urina i definitivno ste trudni", izjavljuje radnica, dok baka deluje kao da ili ne veruje, ili prosto nije najbolje razumela šta joj je upravo rečeno.

Ali tu nije kraj!

"Već ste u 12. nedelji trudnoće", dodaje doktorka i zatim pita: "Da li ste nedavno imali seksualne odnose?"

"Ne, ne", brzo odgovara prabaka, dok doktorka ne može da suzdrži osmeh.

Niko ne zna ko će čuvati bebu

Miyah, vidno uzbuđena, snima dodatne klipove iz bolnice. Kaže da njena prabaka želi da zadrži bebu i da već planiraju "baby shower". Međutim, postavlja i jedno ključno pitanje:

"Ne znam ko će je odgajati", kaže Miyah kroz osmeh.

Takođe tvrdi da je njena baka prethodno hitno prevezena u bolnicu zbog vrtoglavice i sumnje na šećer u krvi. Tada je, kako navodi, dat uzorak urina — i eto šokantnog otkrića.

Ko je tata? I da li je sve ovo uopšte moguće?

Miyah na kraju poručuje gledaocima da “ostanu uz ekran” kako bi saznali pol bebe, ali i – najzagonetnije – ko je potencijalni otac.

Naravno, korisnici društvenih mreža su potpuno zbunjeni. Medicinski gledano, prirodna trudnoća u 76. godini praktično je nemoguća, jer plodnost kod žena značajno opada već nakon 35. godine.

