Počelo iskopavanje: Septička jama katoličkog crkvenog doma KRIJE UŽAS! Časne sestre pokopale skoro 800 beba?! (FOTO)

Tim eksperata i forenzičara započeo je iskopavanja na lokaciji masovne grobnice u pokušaju da identifikuju više od 800 dece koja su preminula u domu za neudate majke koji je vodila irska katolička crkva.

U irskom gradiću Tuam, u okrugu Golvej, započela su iskopavanja terena na kojem se nalazio crkveni dom Sv. Marije, u kojem je između 1925. i 1961. godine boravilo na hiljade žena i dece. Irski istražitelji veruju da je u masovnu grobnicu pored današnjeg vrtića tajno pokopano 796 beba i dece preminulih pod nerazjašnjenim okolnostima, bez zvaničnih zapisa ili obeleženih grobova.

V How hundreds of Irish babies came to be buried in a secret mass grave ====== No burial records. No headstones. No memorials... https://t.co/qMqmWgzXxs pic.twitter.com/9R8WIvdzA9

Dom su vodile časne sestre reda Bon Secours, a žene koje su u njemu rađale često su bile odvojene od svoje dece, koje su potom umirala ili bila data na usvajanje. Grozote doma ostale bi zaboravljene da nije bilo amaterske istoričarke Catherine Corless, koja je 2014. godine objavila dokaze o postojanju masovne grobnice, uprkos otporu lokalne zajednice i institucija.Udruženja preživelih i rodbine dece iz doma danas traže pravdu i priznavanje zločina koje je decenijama skrivala tišina institucija.

Njeno istraživanje pokazalo je da je prostor nekadašnje septičke jame pretvoren u improvizovanu grobnicu, što su potvrdili i svedoci – uključujući ženu koja je sedamdesetih godina videla „stotine tela umotanih u tkanine“ u podzemnom prostoru ispod kipa Device Marije.

