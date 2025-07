Jeremić: Koliko god Ruska Federacija i Kina imale dobre odnose sa Iranom, neće se vojno mešati u njegove sukobe

Ministar za obnovu severnih i južnih regiona Izraela i poslanik Kneseta Zeev Elkin izjavio je da jačanje uticaja Irana predstavlja ozbiljnu pretnju za stabilnost na Bliskom istoku, ali i šire.

- Svako jačanje Irana dok se nalazi pod kontrolom verskih fanatika, koje malo šta ograničava, veoma je rizično za region, ali i za ostatak sveta. Iran ima ambicije koje idu mnogo dalje od lokalnog uticaja — razviti nuklearno oružje i balističke rakete dometa većeg nego što je to slučaj danas - rekao je Elkin.

On je istakao da potencijalna realizacija tih planova može, kako je naveo, predstavljati bezbednosni izazov i za Rusku Federaciju.

Istog dana, 21. jula, održan je sastanak ministara odbrane Rusije i Irana — Andreja Belousova i Aziza Nasirzadea. Dvojica zvaničnika razgovarala su o jačanju vojne saradnje između Moskve i Teherana, što ukazuje na nastavak razvoja bilateralnih odnosa dve zemlje u oblasti odbrane.

Urednik informative na portalu Pink.rs Predrag Jeremić istakao je danas da je teško prognozirati da li će SAD dozvoliti Izraelu da se upusti u novu avanturu ukoliko zausta dođe do saznanja da i dalje postoje nuklearni programi, da ih pokreću.

- Vidimo da Iran neće sigurno da se zaustavi na tome, da će krenuti sa razvojem tog nuklearnog programa. I to je važno, za međunarodnu zajednicu, ako Izrael bude imao neke informacije, ići će sa tim, plasiraće ih, da bi javnost znala zbog čega se navodno ,Izrael suprotstavlja Iranu, ukoliko uslede bombardovanja... Da se opravda intervencija SAD. Mislim da narednih meseci nećemo imati nešto tako - rekao je Jeremić.

Jeremić kaže da koliko god da ruska federacija i Kina imaju popisane strateške sporazume sa Iranom i po pitanju vojne opreme i naoružanja, kao i svepolitičku podršku koju imaju iz Moskve i Pekinga, daleko smo od toga da se ove dve zemlje vojno umešaju.

- Sve će da se završi vezano za nabavku, podsetimo, Iran je nabavio S300 i S400 od ruske federacije i oni pažljivo gledaju kome to isporučuju, oni su prijateljske zemlje. Sigurno je da postoji interes Moskve, te su dozvolili da takvo naoružanje ode kod njih, odnosno bude isporučen. Nastaviće isto i Peking. Ali, vojno mešanje, da će ući sa vojskom, da napadnu Izrael Saudijsku Arabiju, to ne možemo da očekujemo i isključimo. Da li hoće neku političku prevagu na Bliskom istoku, to sigurno da da - dodao je Jeremić.

Jeremić je potom, govoreći o početku i genezi sukoba, kada je u pitanju humanirtarna pomoć narodu koji je ugrožen u pojasu Gaze, ona je od samog početka doturana na kašičicu.

- UN od samog početka sukoba, nisu se uzele u objektivno rešavanje. Istog trenutka, noć kada je došlo do razmene... Sve bi to bilo izbegnuto, izbegli bi stradanje i gubitak tolikog broja ljudi. Ne znamo koliko je to desetina hiljada života. UN treba da zaustave širenje ratova, a one su gledale čekale da li će se neka zemlja uključiti u rešavanje. Više su se neke zemlje EU uključivale. Krovna organizacija je ćutala... Tu ni Crveni krst, ni neka druga organizacija ne pomažu. Mnogo je gladnih, žive u katastrofalnim uslovima. O tome je trebalo da se govori u Njijorku. Bog neka im je u pomoći - dodao je on.

Autor: D.B.