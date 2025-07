UKRAJINA BOMBARDOVALA RUSIJU! Pogođena ključna fabrika eksploziva, zatvoreno osam aerodroma

Ukrajina je noćas bombardovala ključnu rusku fabriku eksploziva u masovnom napadu dronovima, a čak osam aerodroma širom Rusije je obustavilo letove.

Ukrajina je tokom noći izvela do sada najveći napad dronovima na rusku oblast Stavropolj, gađajući hemijsku fabriku za koju se veruje da snabdeva rusku vojsku eksplozivima, piše Kyiv Post.

Više od 30 dronova oboreno iznad Nevinomiska

Od 2:30 do 6:00 časova, najmanje 37 dronova je oboreno iznad grada Nevinomisk, izjavio je u petak guverner Stavropolja Vladimir Vladimirov.

Nije bilo žrtava ni povređenih. Gradonačelnik Nevinomiska, Mihail Minjenkov, rekao je da na terenu nije pričinjena šteta i pozvao građane da ne paniče i da ne dele snimke posle napada.

Na meti hemijska fabrika Nevinomiski Azot



Prema video zapisima i izjavama svedoka koje je pregledao nezavisni medij ASTRA, udar je bio usmeren na hemijsku fabriku Nevinomiski Azot, u vlasništvu kompanije Eurohem - najvećeg ruskog proizvođača đubriva.

Ova fabrika je već bila meta ukrajinskih dronova 14. juna, kada su oštećeni antidron sistemi, a 800 radnika se sklonilo u skloništa.

Fabrika snabdeva vojnu industriju eksplozivnim hemikalijama



Između 2022. i 2024. godine fabrike Nevinomiski Azot i Novomoskovski Azot isporučile su najmanje 38.000 tona sirćetne kiseline i skoro 5.000 tona azotne kiseline fabrici municije Sverdlov u gradu Dzeržinsk.

Ove supstance se koriste za pravljenje vojnog eksploziva poput RDX i HMX – ključnih komponenti artiljerijskih granata.

Ukrajina: Fabrika je ključna za rusku odbrambenu industriju



Andrij Kovalenko, šef ukrajinskog Centra za suzbijanje dezinformacija, nazvao je ovu fabriku "kritičnim elementom" ruske odbrambene industrije, posle prvog napada u junu.

On tvrdi da fabrika godišnje proizvodi do milion tona amonijaka i više od milion tona amonijum-nitrata – oba se koriste u proizvodnji eksploziva i artiljerijske municije.

Takođe se proizvode melamin, metanol i kalijum-nitrat, koji se koriste u bojevim glavama i raketnim punjenjima.



Ukrajina proširila kampanju protiv ruske vojne logistike



Ovaj napad je deo šire ukrajinske kampanje usmerene na ometanje ruskih lanaca snabdevanja za vojnu industriju. U maju su ukrajinski dronovi pogodili hemijsku fabriku Dmitrievski u Ivanovu i fabriku Azot u Tuljskoj oblasti – obe učestvuju u proizvodnji supstanci koje se mogu koristiti za eksplozive. Moskva se još nije zvanično oglasila o strateškom značaju ovih napada.

Napadi dronovima paralisali osam aerodroma u Rusiji



Prema ruskim javnim izvorima, na osam aerodroma u Rusiji istovremeno je uveden tzv. "tepih" plan zbog napada nepoznatih dronova.

Letovi su obustavljeni na aerodromima u Vladikavkazu, Groznom, Magasu, Mineralnim Vodama, Naljčiku, Stavropolju, Sočiju i Tambovu.



Vazdušni prostor iznad ovih aerodroma privremeno je zatvoren. Zbog napada dronovima, 25 letova je odloženo, a samo na aerodromu u Sočiju čak 45 letova kasni - i dolazni i odlazni.

🔥 At night, drones attacked the chemical plant "Nevinnomyssk Azot" in the Stavropol Krai, more than 20 strikes.



💥 Tambov gunpowder plant in Kotovsk was reported to have been hit - a fire broke out on its territory.



🦅 Explosions were also heard in the Rostov Region.



🚫✈️… pic.twitter.com/5EE8Qr7ZO6