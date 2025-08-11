UZNEMIRUJUĆI SNIMAK Ovako je izgledao atentat na Miguela Uribea, napadač ga upucao s leđa

Predsednički kandidat opozicije za izbore u Kolumbiji 2026. godine Miguel Uribe, preminuo je danas nakon što je pre dva meseca upucan u glavu na mitingu u Bogoti.

Atentat se desio 7. juna na predizbornom skupu, kada je napadač s leđa iz pištolja pucao u glavu Uribea.

Na snimcima, koji su se tad širili na društvenim mrežama, jasno je zabeležen momenat atentata.

Maloletni napadač je uhapšen nedugo nakon što je ispalio najmanje tri hica u pravcu Uribea.

Mladi političar je odmah prevezen u bolnicu, gde je i operisan zbog jakon krvarenja na mozgu. Od atentata do poslednjeg dana lekari su govorili da je u kritičnom stanju. Danas je stiglo saopštenje da je podlegao povredama.

JUST IN - Colombian Presidential Candidate Miguel Uribe in critical condition with reported head wound following assassination attempt.pic.twitter.com/lDEiiv85Fz — Disclose.tv (@disclosetv) 08. јун 2025.

Vest o smrti potvrdila je njegova supruga Marija na društvenim mrežama.

"Uvek ćeš biti ljubav mog života. Hvala ti na životu punom ljubavi. Počivaj u miru, ljubavi mog života. Brinuću o našoj deci“, napisala je Marija Klaudija Tarasona na svom Instagram nalogu.

Podsetimo, Miguel Uribe bio je član desničarskog Demokratskog centra i žestok kritičar predsednika Gustava Petra. Slovio je za jednog od glavnih favorita opozicije na izborima koji su zakazani za 2026. godinu.

Autor: S.M.