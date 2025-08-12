DRAMA NA AERODROMU: Sudarila se dva AVIONA na pisti, izbio POŽAR - Putnici bili u letelici, ima POVREĐENIH

Mali avion koji je sleteo na aerodrom u Montani sudario se sa parkiranim avionom, izazvavši požar, ali niko nije teško povređen, saopštile su danas vlasti.

Jednomotorni avion sa četiri osobe pokušao je da sleti na gradski aerodrom Kalispel oko 14 časova, preneo je AP.

Preliminarna istraga pokazuje da je pilot izgubio kontrolu, srušio se na pistu i udario u više parkiranih aviona, što je izazvalo požare na nekoliko letelica.

Vatra je zahvatila i okolno travnato područje pre nego što je ugašena.

Svedoci su rekli da je avion udario u drugi avion na kraju piste, a putnici su sami izašli iz letelice.

Dvoje ljudi zadobilo je lake povrede i zbrinuti su na licu mesta.

Avion je identifikovan kao turboelisni model Sokata TBM 700 iz 2011. godine, u vlasništvu kompanije Meter Skaj LLC iz Pulmana, u Vašingtonu.

Konsultant za bezbednost vazduhoplovstva Džef Guceti naveo je da se takvi incidenti, gde mali avioni udaraju u parkirane letelice, dešavaju nekoliko puta godišnje.

Ovog februara, došlo je do sudara aviona pevača Vinsa Nila sa parkiranim avionom u Arizoni, pri čemu je poginula jedna osoba.

Istraga tog slučaja još nije utvrdila uzrok nesreće.



Autor: Iva Besarabić