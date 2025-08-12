TRAMP NE TRPI KRITIKE, OSUO PALJBU PO NOBELOVCU! Ekonomistu Pola Krugmana nazvao 'poremećenim propalitetom'

Predsednik SAD Donald Tramp je nazvao čuvenog nobelovca Pola Krugmana "poremećenim propalitetom" nakon što je kritikovao njegovu administraciju zbog carina

- Pol Krugman iz Njujork Tajmsa predviđa propast i katastrofu od mog velikog izbornog uspeha 2016. godine - besneo je Tramp u objavi na svojoj društvenoj mreži Truth Social kasno u nedelju.

- Drugim rečima, on je GODINAMA u zabludi, dok su SVI tržišni indeksi obarali rekorde i sada su na najvišem nivou ikada - napisao je.

- Ljudi su se klonili "NAJBOLJEG TRŽIŠTA U ISTORIJI" zbog ovog poremećenog propalitetа opsednutog Trampom. Tužite ih! - dodao je.

Ovo je usledilo nakon što je Krugman, koji je krajem prošle godine iznenada napustio Nju Jork Tajms nakon više od dve decenije, počeo da kritikuje Trampove tarife na svom novom Substack nalogu.

U jednom tekstu objavljenom ranije u nedelju, ekonomista je većinu tarifa opisao kao "očigledno nezakonite".

Takođe je kritikovao Trampa zbog poništavanja "90 godina redukcije tarifa", prenosi Nju Jork Post.

- Da ne budem nejasan, ono što ću tvrditi u današnjem tekstu jeste da se Trampov trgovinski rat treba posmatrati kao deo paketa politika koje predstavljaju klasni rat - klasni rat protiv srednje i niže klase Amerikanaca u korist imućnih, naročito najbogatijih 10 odsto po prihodima - napisao je Pol Krugman.

Autor: D.B.