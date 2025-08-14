PUTINOV NUKLEARNI TEST: Rusija Priprema Razarajuću Raketu pred ISTORIJSKI Sastanak sa Trampom!

Rusija se navodno priprema za testiranje svoje najnovije nuklearne krstareće rakete, koja može nositi nuklearnu bojevu glavu, a sve to pred ključni susret između predsednika Vladimira Putina i Donalda Trampa na Aljasci.

Ovaj test bi mogao da izazove velike geopolitičke turbulencije, s obzirom na njegovu snagu i strategijsku važnost.

Prema izveštajima, dva američka analitičara, Džefri Luis i Deker Evelet, analizirali su satelitske snimke snimljene u poslednjih nekoliko nedelja i utvrdili značajnu aktivnost na vojnom poligonu Pankovo, smeštenom na arhipelagu Nova Zemlja u Barencovom moru. Aktivnosti uključuju dolazak velikih količina opreme i vojnog osoblja, brodove i avione povezane sa raketom 9M730 Burevesnik, koja je poznata i kao „Skyfall“ prema NATO-u.

Pripreme u punom jeku

Satelitski snimci pokazuju da su pripreme za testiranje u punom jeku, sa kontejnerima, specijalizovanim avionima, kranovima, i brodovima na lokaciji. Do 7. avgusta, snimci su pokazali otvoreni lanser rakete, a helikopteri i drugi resursi podržavaju operaciju. Stručnjaci kažu da bi test mogao da se dogodi bilo koji trenutak, baš pred samit Putina i Trampa.

Ova raketa, koja ima nepredvidivu putanju i praktično neograničen domet, smatra se „nepobedivom“ prema ruskom predsedniku. Iako se očekuje da test bude u velikoj meri demonstracija ruske sile, eksperti sumnjaju da bi raketa mogla proći kroz savremene odbrambene sisteme.

Zastrašujuće perspektive za NATO i svet

Iako su prethodni testovi rakete 9M730 Burevesnik imali loše rezultate – samo dva od trinaest su bila delimično uspešna – ovaj test dolazi u kontekstu povećanih napetosti zbog razvoja američkog odbrambenog sistema „Zlatna kupola“, koji je najavio Tramp. Rusija očigledno koristi ovu priliku da pokaže svoju vojnu moć.

Norveška vojska je potvrdila da su primećeni znaci priprema na Barencovom moru, koje se smatra ključnom lokacijom za ruske raketne testove, ali nije želela da komentariše o kakvom oružju se radi.

Može li Rusija zaseniti Trampov samit?

Dok Putin i Tramp pripremaju istorijski sastanak na Aljasci, ovaj test nuklearne rakete mogla bi da zaseni svetske vesti i izazove dodatne napetosti u već kriznom okruženju.

Ostaje da se vidi da li će Rusija ispuniti svoje najave i kako će svet reagovati na ovaj najnoviji test, ali jedno je sigurno: napetost je na vrhuncu, a posledice bi mogle biti dalekosežne.

