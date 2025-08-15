AKTUELNO

Svet

'NAŠA POZICIJA JE JASNA' Lavrov na Aljasci dao intervju u dukserici s imenom Sovjetskog saveza uoči samita Trampa i Putina (FOTO+VIDEO)

Izvor: Kurir, Foto: Tanjug AP/Alexander Zemlianichenko ||

Šef ruske diplomatije Sergej Lavrov dao intervju na Aljasci u dukserici sa nazivom Sovjetskog saveza uoči sastanka Trampa i Putina

Sergej Lavrov, ministar spoljnih poslova Rusije, dao je intervju po dolasku na Aljasku uoči samita američkog predsednika Donalda Trampa sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom.

U klipu intervjua koje je ministarstvo postavilo na društvenu mrežu X vidi se da je Lavrov u istoj dukserici u kojoj je snimljen po dolasku u najzapadniju američku saveznu državu, što smo objavili u našem blogu o samitu OVDE.


Lavrov je viđen kako izlazi iz automobila u crnom prsluku ispod kojeg je dukserica sa na kojoj se naziru dva velika slova CC, što je protumačeno kao CCCR (Sovjetski savez) na ćirilici, iako se ostatak natpisa ne vidi.


Na pitanje novinara na Aljasci šta misli o izjavi Trampa da postoji 25 odsto šanse da samit sa Putinom neće biti uspešan, Lavrov je kazao da Moskva ne pravi planove unapred, već da ima "argumente" i "jasnu razumljivu poziciju" koju će izneti.

Lavrov je dodao da je "mnogo toga već učinjeno" tokom posete Trampovog specijalnog savetnika Stiva Vitkofa Kremlju ranije ovog meseca i dodao da se nada da će dve strane "nastaviti ove korisne razgovore" i danas.

Autor: D.B.

#Intervju

#SSSR

#aljsska

#dukserica

#lavrov

