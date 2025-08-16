AMERIČKI STELT BOMBARDER B-2 PRELEĆE PUTINU IZNAD GLAVE! Novi snimak s Aljaske, ogromni avion stiže uz zaglušujuću buku, Tramp nije ovo uradio slučajno? (VIDEO)

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin održali su sastanak na Aljasci, a ovaj samit u 2025. bio je njihov prvi susret licem u lice posle šest godina.

Sastanak je trajao oko tri sata, nakon čega je usledila konferencija za medije od 12 minuta na kojoj novinari nisu mogli da postavljaju pitanja američkom i ruskom predsedniku.

Američki predsednik Donald Tramp vodio je duži telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Pojavio se novi snimak sa dočeka na crvenom tepihu koji je Tramp noćas po srpskom vremenu priredio Putinu na aerodromu u Enkoridžu na Aljasci.

Dok njih dvojica idu ka svečanoj bini Putin zastaje pošto se čuje zaglušujuća buka.

Trump just flew a B-2 stealth bomber over Putin’s head…



U tom trenutku kamera prikazuje ogromni američki stelt bombarder B-2 sa još četiri borbena aviona u preletu iznad glava predsednika SAD i Rusije.

Kamera se ponovo vraća Putina koji gleda u nebo, dok ga Tramp hvata za ruku i nešto mu objašnjava.

