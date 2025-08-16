AKTUELNO

Svet

AMERIČKI STELT BOMBARDER B-2 PRELEĆE PUTINU IZNAD GLAVE! Novi snimak s Aljaske, ogromni avion stiže uz zaglušujuću buku, Tramp nije ovo uradio slučajno? (VIDEO)

Izvor: Kurir.rs, Foto: Tanjug AP/Julia Demaree Nikhinson ||

Predsednici SAD i Rusije Donald Tramp i Vladimir Putin održali su sastanak na Aljasci, a ovaj samit u 2025. bio je njihov prvi susret licem u lice posle šest godina.

Sastanak je trajao oko tri sata, nakon čega je usledila konferencija za medije od 12 minuta na kojoj novinari nisu mogli da postavljaju pitanja američkom i ruskom predsedniku.

Američki predsednik Donald Tramp vodio je duži telefonski razgovor sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim.

Pojavio se novi snimak sa dočeka na crvenom tepihu koji je Tramp noćas po srpskom vremenu priredio Putinu na aerodromu u Enkoridžu na Aljasci.

Dok njih dvojica idu ka svečanoj bini Putin zastaje pošto se čuje zaglušujuća buka.

U tom trenutku kamera prikazuje ogromni američki stelt bombarder B-2 sa još četiri borbena aviona u preletu iznad glava predsednika SAD i Rusije.

Kamera se ponovo vraća Putina koji gleda u nebo, dok ga Tramp hvata za ruku i nešto mu objašnjava.

pročitajte još

TRAMP UPIRE PRSTOM U PUTINA, GLEDAJU SE NETREMICE! Objavljena crno-bela fotografija koja mnogo govori, stručnjak za govor tela analizira samit na Alja

pročitajte još

PRVA ZVANIČNA REAKCIJA MOSKVE Putin napustio Aljasku, pa stigle ocene: Evo šta misle o sastanku sa Trampom

Autor: A.A.

#Donald Tramp

#Rusija

#SAD

#Vladimir Putin

#bombarder

POVEZANE VESTI

Svet

Drugi sat razgovora Putina i Trampa: 'Dobar znak'

Svet

PRIČALI VIŠE OD DVA SATA: Završen razgovor Trampa i Putina

Svet

TRAMP PUTINU U RUKE PREDAO MELANIJINO PISMO! Zvaničnici Bele kuće otkrili za Rojters šta se desilo na samitu na Aljasci

Svet

Počeo razgovor Putina i Trampa

Svet

TRAMPOVA 'ZVER' JE KRENULA, KONAČNO JE U AVIONU ZA ALJASKU! Američki predsednik pred istorijski samit sa Putinom poslao poruku od DVE REČI (FOTO+VIDEO

Svet

POČEO RAZGOVOR PUTINA I TRAMPA: Oglasio se Kremlj o dijalogu dvojice predsednika