POSTIGNUT DOGOVOR RUSIJE I SAD O UKRAJINI! Udarno obraćanje Trampa: Sa Putinom smo došli do ovog sporazuma

Američki predsednik Donald Tramp poručio je da je sastanak sa ruskim liderom Vladimirom Putinom na Aljasci protekao izuzetno uspešno i da je postignut dogovor da razgovori budu nastavljeni u smeru direktnog mirovnog sporazuma kojim bi rat u Ukrajini mogao biti okončan.

- Sjajan i veoma uspešan dan na Aljasci! Sastanak sa predsednikom Vladimirom Putinom iz Rusije prošao je veoma dobro, baš kao i kasnovečernji telefonski razgovor sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i raznim evropskim liderima, uključujući i visoko cenjenog generalnog sekretara NATO-a - napisao je Tramp na društvenoj mreži Trut sošal.

Tramp je naglasio da su se sve strane saglasile da je put ka miru u Ukrajini moguć samo kroz sveobuhvatan sporazum, a ne kroz privremene dogovore o prekidu vatre.

- Odlučeno je da je najbolji način da se okonča užasan rat između Rusije i Ukrajine da se direktno pređe na mirovni sporazum, koji bi zaista zaustavio rat, a ne na običan sporazum o prekidu vatre, koji često ne opstane - poručio je američki predsednik.

On je najavio i novu rundu razgovora sa ukrajinskim liderom:

- Predsednik Zelenski će u ponedeljak popodne doći u Vašington, u Ovalni kabinet. Ako sve bude u redu, zakazaćemo potom i novi sastanak sa predsednikom Putinom - rekao je Tramp.

Samit na Aljasci – istorijski susret

Sastanak Putina i Trampa održan je 15. avgusta u vojnoj bazi Elmendorf-Ričardson u Enkoridžu. U formatu „tri na tri“ razgovori su trajali dva sata i 45 minuta. Sa ruske strane prisustvovali su ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i pomoćnik predsednika Jurij Ušakov, dok su Sjedinjene Države predstavljali državni sekretar Marko Rubio i specijalni izaslanik Stiven Vitkof.

Tramp je zaključio da se otvara prostor za istorijski dogovor koji bi mogao da promeni tok rata:

- Ako se svi uslovi ispune i dijalog nastavi ovim tempom, potencijalno milioni ljudskih života mogu biti spaseni - istakao je američki predsednik.

