Putin i Tramp u istom avionu za Budimpeštu?

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov ocenio je danas da su medijski napisi, o mogućnosti da ruski i američki predsednik Vladimir Putin i Donald Tramp istovremeno stignu istim avionom na samit u Budimpešti, fantastični scenario i nategnuta teorija.

"Ovo smatram fantastičnim scenarijem", rekao je Peskov, prenosi TASS.

Peskov je dodao da ni Putin ni Tramp nisu govorili o tačnim rokovima susreta, jer su za tako nešto potrebni ozbiljna priprema i vreme, prenosi Sputnjik.

"Čuli ste izjave i američke i naše strane da je za to potrebno vreme. Nikakvih konkretnih rokova nije bilo", naveo je Peskov.

Putin i Tramp u istom avionu za Budimpeštu?

On je, komentarišući pisanja zapadnih medija, rekao da samit Rusije i SAD ne može da bude odložen jer predsednici nisu naveli tačan datum susreta.

"Ne može da bude odloženo ono što nije ni utvrđeno", rekao je Peskov.

Istakao je da je atmosfera radna i da predstoji ozbiljan posao. Rekao je, izjavu šefa SVR Sergeja Nariškina o tome da se evropske zemlje pripremaju za rat s Rusijom, i da Evropljani sada nisu pristalice mira i da ne daju doprinos rešavanju ukrajinske krize mirnim putem.

Prema njegovim rečima, evropske zemlje podstiču kijevski režim na nastavak rata.

Putin i Tramp su 16. oktobra održali osmi telefonski razgovor ove godine, nakon čega su najavili skore pripreme za samit u Budimpešti.

Mađarski premijer Viktor Orban podržao je ideju, navodeći da su pripreme za samit počele te večeri, prenosi Tass.

Autor: S.M.