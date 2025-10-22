FRANCUSKA NA IVICI STOČARSKE KATASTROFE: Zabrana izvoza goveda, bolest se širi munjevito!

Ministarstvo poljoprivrede uvodi hitne mere zbog zaraze kvrgave kože — zabrana izvoza do 4. novembra, stočari u panici.

Francuska je donela odluku o privremenoj zabrani izvoza goveda kako bi obuzdala širenje zarazne bolesti kvrgave kože, koja je poslednjih nedelja zahvatila više regiona širom zemlje. Zabrana je stupila na snagu u subotu, 18. oktobra, i trajaće do 4. novembra, sa mogućnošću produženja u zavisnosti od epidemiološke situacije.

Alarmantna situacija: bolest se širi uprkos vakcinaciji

Bolest kvrgave kože, koja ne predstavlja rizik za ljude ali izaziva ozbiljne ekonomske gubitke, prvi put je ove godine potvrđena u Italiji, na Sardiniji, krajem juna. Ubrzo zatim, virus se proširio i na teritoriju Francuske. Iako je kampanja vakcinacije sprovedena tokom leta dala rezultate, novi talas zaraze početkom oktobra izazvao je zabrinutost među stočarima i vlastima.

Najnoviji slučaj potvrđen je prošle srede u departmanu Pyrénées-Orientales, blizu granice sa Španijom. Lokalni zvaničnici su saopštili da su preduzete sve mere u skladu sa međunarodnim standardima.

Žarišta i ilegalno premeštanje životinja

Ministarstvo poljoprivrede navodi da su u poslednje vreme registrovana žarišta u departmanima Ain, Jura i Okcitanija, a sumnja se da je širenje virusa delimično uzrokovano ilegalnim premeštanjem životinja.

"Nalazimo se u kritičnom trenutku i bitno je da budemo uporni kako bismo zaštitili francuski stočni fond", izjavila je ministarka poljoprivrede Eni Genevard tokom posete departmanu Jura.

Regionalni problem postaje evropski

Španija je prošle nedelje prijavila prvi slučaj bolesti na farmi sa 123 mlečne junice u Gironi. Prema podacima Svetske organizacije za zdravlje životinja (WOAH), do utorka je prijavljeno:

Francuska: 83 slučaja

Italija: 72 slučaja

Španija: 9 slučajeva

Posledice po stočarstvo

Bolest kvrgave kože prenose insekti, a kod goveda i bizona izaziva plikove, smanjenje proizvodnje mleka i opšte pogoršanje zdravstvenog stanja. Iako nije opasna za ljude, često dovodi do trgovinskih ograničenja, pada izvoza i velikih finansijskih gubitaka za poljoprivrednike.

Autor: Dalibor Stankov