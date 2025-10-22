AMERIKA IPAK NIJE DALA DOZVOLU UKRAJINI ZA UDARE NA MOSKVU: Oglasio se Tramp i rekao da je u pitanju LAŽNA VEST

Tvrdnja da su SAD navodno dozvolile Kijevu da da izvodi udare dugog dometa protiv Rusije, koju je objavio Volstrit džornal je neistinita, izjavio je američki lider Donald Tramp.

„Objava 'Volstrit džornala' da su se Sjedinjene Države saglasile da dozvole Ukrajini da koristi rakete dugog dometa za udare u dubinu Rusije nije istinita“, napisao je Tramp na društvenoj mreži Truth social.

Ranije večeras, „Volstrit džornal“, pozivajući se na izvore u američkoj administraciji, objavio je da su SAD ukinule Ukrajini ključno ograničenje na upotrebu određenih raketa dugog dometa koje su joj isporučile zapadne saveznice, omogućavajući Kijevu da intenzivira napade na ciljeve u Rusiji.

Ruski predsednik Vladimir Putin ranije je izjavio da predstavnici zemalja NATO-a treba da budu svesni „čime se igraju” kada govore o planovima da se Kijevu dozvoli da gađa ciljeve duboko na teritoriji Rusije sistemima koje je Zapad isporučio Ukrajini.

