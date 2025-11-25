NOVINAR TUŽIO MELANIJU! Prva dama mu pretila da će ga pravno goniti zbog izjava u vezi s Epstajnom: On ju je vrlo dobro poznavao

Američki novinar Majkl Volf tužio je Melaniju Tramp nakon pretnji prve dame da će protiv njega podneti tužbu ukoliko ne povuče svoje izjave o njoj i osuđenom seksualnom predatoru Džefriju Epstajna, prenose danas američki mediji.

Melanija Tramp

Volf je optužio Melaniju i njenog supruga Donalda Trampa za praksu upućivanja pretnji onima koji govore protiv njih, preneo je Foks njuz.

List Dejli Bist objavio je članak zasnovan na intervjuu sa Volfom, da bi ga povukao u julu i nakon toga se izvinio zbog teksta, priznajući da ne zadovoljava uređivačke standarde. Advokat Melanije Tramp upozorio je da će podneti tužbu zbog podmetanja i iznošenja neistina.

Volf je izjavio da Tramp i Melanija nastoje da ućutkaju i zastraše svoje protivnike i kritičare, kao i da iznude priznanja i izvinjenja u stilu Severne Koreje.

On je dodao da je cilj pretnji tužbama stvaranje atmosfere straha u naciji, kako se ljudi ne bi osećali slobodno.

Tvrdi da su se Melanija i Epstajn dobro poznavali

Volf je u intervjuu za Dejli Bist, komentarišući navodne veze Trampa i Epstajna, koji je umro u zatvoru 2019, kazao da je Melanija imala značajnu ulogu u odnosu njih dvojice.

On je ispričao da je agent za modele, kojeg su poznavali i Tramp i Epstajn, upoznao Melaniju sa predsednikom, dodajući da ju je i Epstajn vrlo dobro poznavao.

Volf je, međutim, izjavio za Foks njuz da nema nikakve veze sa člankom Dejli Bista.

Portparol Kancelarije prve dame, Nikolas Klemens, izjavio je da je Melanija Tramp ponosna što nastavlja da se suprotstavlja onima koji šire maliciozne laži i klevete dok očajnički nastoje da privuku pažnju koju ne zaslužuju.

U Volfovoj tužbi se navodi da je fer postaviti pitanje o tome da li se Melanija uklapa u priču o Trampu i Epstajnu, kao i da on namerava da u pravnom postupku predsedniku pod zakletvom postavi pitanja o odnosu sa Epstajnom.

Autor: D.Bošković