TRAMP TESTIRAO MOZAK I TELO: Evo šta su mu rekli lekari iz Volter Rida!

Predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je da je tokom lekarskog pregleda u vojnoj bolnici Volter Rid prošao magnetnu rezonancu i kognitivni test, ističući da su rezultati bili „savršeni“.

– Uradio sam magnetnu rezonancu, bila je savršena. Lekari su rekli da su to neki od najboljih nalaza za moje godine – možda najbolji koje su ikada videli – rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors 1 tokom puta u Japan.

Iako nije precizirao zbog čega je tačno urađena magnetna rezonanca, Tramp je naglasio da bi „odustao od kandidature“ da rezultati nisu bili odlični.

Takođe je otkrio da je položio kognitivni test, uz komentar da bi i njegove političke protivnice Jasmin Kroket i Aleksandrija Okasio-Kortez trebalo da prođu slične provere.

– Prvih nekoliko pitanja su laka – tigar, slon, žirafa – ali kasnije postaju veoma teška – rekao je Tramp u svom prepoznatljivom stilu.

Njegov lični lekar, dr Šon Barbabela, potvrdio je da predsednik „nastavlja da uživa odlično opšte zdravlje“ i da je prošao niz naprednih laboratorijskih i snimajućih pregleda. Dodao je da Tramp ima hroničnu vensku insuficijenciju, što je „benigno i uobičajeno stanje kod starijih osoba“, kao i da su modrice na nadlaktici posledica „čestog rukovanja i redovne upotrebe aspirina“.

Autor: Dalibor Stankov