UDARA NAJJAČA OLUJA NA SVETU, OVO DO SADA NIJE VIĐENO! Raste broj mrtvih od uragana Melisa, na Jamajci se očekuju naleti vetra od 290 kilometara na čas (VIDEO)

Uragan Melisa na Jamajci, najjača oluja na svetu ove godine već odnela tri života u karipskoj zemlji nakon što je protutnjala Haitijem i Dominikanskom Republikom, najavljeni vetrovi brzine 290 kilometara na čas i čak 101 centimetar kiše po kvadratnom metru.

Uragan Melisa, najjača oluja na svetu ove godine, približava se Jamajci dok se pomera severoistočno preko Karipskog mora.

BBC navodi da su već zabeležena tri smrtna slučaja na Jamajci, nakon četvoro stradalih na Haitiju i u Dominikanskoj Republici.

Meteorolozi veruju da bi ovo mogao da postane najjači uragan koji je ikada pogodio Jamajku, sa vetrovima brzine 290 kilometara na čas i čak 101 centimetar kiše po kvadratnom metru.

Juče ujutru je nivo jačine Melise podignut na kategoriju pet - maksimalne jačine za oluje.

Upozorenja su takođe na snazi za Kubu i jugoistoku Bahama.

Meteorolog i lovac na oluje Metju Kapuči tvrdi za BBC da će Melisa biti najjači koji je pogodio Jamajku otkako se vode evidencije.

- Bio je jedan uragan, Gilbert iz 1981. godine, koji je usmrtio 49 ljudi na Jamajci, a on je bio treće kategorije kada je stigao do kopna - kaže on.

Kapuči navodi da bi Melisa "mogla da bude za red veličine snažnija" od Gilberta, jer snaga uragana ne raste linearno već eksponencijalno.

- Niko na Jamajci nije preživeo ništa što se može porediti s onim što će doživeti - objašnjava meteorolog.

On dodaje da, iako oluje pete kategorije nisu neuobičajene, one obično ne dosegnu kopno.

- Izuzetno je retko videti oluje pete kategorije koja udara o kopno bilo gde na Zemlji - zaključuje Kapuči.

Premijer Jamajke Endru Holnes naredio je obaveznu evakuaciju iz niskih područja dok se ostrvo priprema za udar uragana.

Naredbe stanovnicima da potraže skloništa su takođe na snazi širom zemlje, a sve državne škole su prebačene na onlajn nastavu.

Zatvorena su dva međunarodna aerodroma - "Norman Menli" u Kingstonu i "Sangster" u Montego Beju.

- Vlada Jamajke je učinila sve što je mogla da se pripremi za oluju kakvu nikada nismo videli - rekla je za BBC Dejna Moris Dikson, ministarka informisanja te zemlje.

Imajući u vidu moguće količine kiše od oko 100 centimetara po kvadratnom metru u pojedinim delovima ostrvske države, Dikson kaže da su to "brojke koje nikada nisu viđene na Jamajci u pogledu padavina".

Ona je dodala da je oktobar sam po sebi kišni mesec u toj karipskoj zemlji.

- Tlo je već veoma natopljeno. A ako padne toliko kiše, imaćemo poplave, velike poplave i klizišta u planinskim područjima - kazala je ministarka i dodala da Jamajka ima 881 aktivno sklonište i sva su besplatna.

Autor: Jovana Nerić