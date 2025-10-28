'POLETEO JE, KRENITE!' Vanredno stanje u Moskvi, hitne službe jure ka lokaciji napada: Masovni udari na Rusiju, dignute odbrambene snage

U oblasti Brjanska uništena su tri dodatna ukrajinska drona, pri čemu je prijavljeno jedno ranjavanje. Rusija retko otkriva pune učinke ukrajinskih napada na civilne ili vojne objekte.

Ukrajina je dronovima napala Moskvu drugu noć zaredom, saopštili su danas rusko Ministarstvo odbrane i moskovski gradonačelnik Sergej Sobjanjin.

Rusko ministarstvo odbrane u saopštenju je poručilo da je PVO uništila 17 ukrajinskih dronova tokom noći, među kojima jedan koji je leteo prema Moskvi,13 iznad oblasti Kaluge koja graniči s Moskovskom oblasti na severoistoku.

Moskva opet na udaru dronova

Moskovski gradonačelnik na Telegramu je objavio da su hitne službe poslate na mesto gde je pao dron koji je leteo prema Moskvi.

This is what it’s come to, from boasting about a “3-day victory” to two Russian air defence numpties defending Moscow from a pickup truck. pic.twitter.com/JZwdNdFJMa — Shaun Pinner (@olddog100ua) 28. октобар 2025.

Nema izveštaja o šteti, ali Rusija retko otkriva puni opseg učinaka ukrajinskih napada, osim ako su pogođeni civili ili civilni objekti.

Ruske jedinice odbrane uništile su preostala tri drona iznad oblasti Brjanska koja graniči s Ukrajinom na zapadu.

Moscow is getting absolutely hammered by Ukrainian UAV’s and Jet Drones tonight.



Ukraine are bringing the Russians to their knees with its main target, their ability to produce or refine oil, to make money or to power its city.



Expect blackouts in Moscow regions over Winter. pic.twitter.com/bL2yErezqV — Bricktop_NAFO (@Bricktop_NAFO) 28. октобар 2025.

"Jedan civil je hospitalizovan"

Aleksandar Bogomaz, guverner Brjanske oblasti, na Telegramu je objavio da je jedan civil hospitalizovan nakon napada.

Rusija je juče objavila da je srušila 34 ukrajinska drona koja su gađala Moskvu.

Autor: Jovana Nerić