'TRESE SE NEŠTO' Trampov avion upao u turbulencije: Pogledajte reakciju predsednika Amerike (VIDEO)

Predsednički avion "Air force 1", u kome je bio Donald Tramp, upao je u turbulencije, i to baš u nezgodnom trenutku, kada su kamere bile uključene dok je američki predsednik razgovarao sa novinarima.

- Moram vam reći da su u Aziji jaki vetrovi. Ovo je težak let. Možda smo mogli da sačekamo sat vremena. Teški uslovi za intervjuisanje - rekao je predsednik SAD uz osmeh u snimku koji je postao viralan na mrežama.

- Gledaće Trampa i reći, nije izgledao baš najbolje, trese se nešto! - dodao je Tramp.

Na snimku se potom se čuje glas koji kaže: "Prilično ste stabilni".

🚨 EPIC! Turbulence on Air Force One en route from Asia



TRUMP: These are rough winds in Asia, I must tell you. This is a rough flight. They’re gonna watch Trump and say, he didn't look too good, he's got the shakes!



REPORTER: "You're pretty solid!” 🔥 pic.twitter.com/P5yx0eq7B8… — Eric Daugherty (@EricLDaugh) 30. октобар 2025.

Podsetimo, američki i kineski predsednik, Donald Tramp i Si Đinping razgovarali su danas više od 90 minuta na sastanku koji je održan u Busanu, u Južnoj Koreji, nakon kojeg je Tramp rekao da je "sastanak sa Sijem bio neverovatan", i da je doneto mnogo odluka, preneli su američki mediji.

Sastanak u predsedničkom avionu

Podsetimo, pre pet dana je Tramp održao i sastanak u predsedničkom avionu.

Onj je tada istakao na sastanku sa katarskim emirom Tamimom bin Hamadom al Tanijem da sada "ima bezbedan Bliski istok", i da će tako ostati "još dugo vremena".

Tokom sastanka u američkom predsedničkom avionu, koji je dopunjavao gorivo u Kataru na putu ka Maleziji, Tramp je rekao da je Al Tani "jedan od velikih vladara sveta, ne samo Bliskog istoka", prenosi Tajms of Izrael.

Autor: Iva Besarabić