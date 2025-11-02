'GRADOVI SU IZGUBLJENI' Dramatične vesti sa fronta: Rusi koriste "Braunovo kretanje", Ukrajinci NEMOĆNI I OČAJNI

U glavnom uporištu ukrajinske odbrane, gradu Pokrovsku, ruske snage ostvaruju značajan napredak.

Prema izjavama ukrajinskih vojnika i zvaničnika, Rusi sada kontrolišu oko 60 odsto grada, koji u svakom trenutku može da padne pod kontrolu Kremlja.

Pokrovsk i Minograd pred padom

Prema pilotu drona koji je bio 13 dana na položajima, odbrana je u rasulu: česte promene položaja, rusko prodiranje kroz grad, jaki napadi, veliki broj mina i neprestane borbe dovele su situaciju u Pokrovsku do ivice haosa.

- Pokrovsk i Minograd su izgubljeni - rekao je pilot Valerij.

Rusi primenjuju taktičku metodu konstantnih malih pokreta - "Braunovo kretanje", što omogućava prodore unutar grada i stvaranje osećaja opkoljavanja za ukrajinske snage.

Ukrajinska vojska tvrdi da grad još uvek može biti spasen. Najavljena je operacija u kojoj će biti angažovane:

Russian forces made significant advances in Pokrovsk in just one day, per @Deepstate_UA. Russia is deploying troops specifically trained for urban combat. pic.twitter.com/w4Vw8zkKtR — Iuliia Mendel (@IuliiaMendel) 02. новембар 2025.

Ukrajina pokrenula specijalnu operaciju

Međutim, visoki vojni izvori upozoravaju da, ukoliko Pokrovska padne, preti lančani domino-efekat: grad Mirnograd već može biti izgubljen, pravci za snabdevanje ukrajinskih snaga su ozbiljno ugroženi, a moguće je i da će ukrajinski vojnici biti zarobljeni.

Stručnjaci napominju da bi zauzimanje Pokrovska predstavljalo najveći teritorijalni dobitak za Rusiju u toj regiji od pada Avdijevke početkom 2024. godine.

Autor: S.M.